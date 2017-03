Mark Brandis Raumkadett Episode 11 Das Jupiter-Risiko Hörspielkritik

Der Krieg zwischen den Republiken und der Union ist immer noch im vollen Gange. Nach dem Angriff auf den Mars ist die Union völlig aufgebracht. So kommt es auch, dass die jungen Rekruten um Mark Brandis auf ihre ersten Missionen geschickt werden. Durch seinen Stiefvater erhält Mark auch gleich einen bedeutenden Auftrag. Zusammen mit Commander Brandt soll Mark die Reise des Forschungsschiffes ANAT zum Jupiter begleiten um die dortige Atmosphäre zu erforschen.

Alles scheint perfekt zu sein. Doch kurz vor dem Abflug kommt es zum Eklat. Commander Brandt wird des Hochverrats beschuldigt und wird von der Polizei abgeführt. Die Mission soll aber nicht am Commander scheitern und so übernimmt Captain Patricia Simmons das Kommando der ANAT. Schon kurz darauf geht es dann auch schon los, doch was genau die Mission beinhaltet ist immer noch unklar. Erst kurz vor der Ankunft am Jupiter weiht nun Commander Simmons ihre Crew ein.

Im Gegensatz zur vorherigen Missionsplanung soll die Crew keine Daten über die Atmosphäre sammeln, sondern über mögliche Waffen, die von den Republiken dort stationiert wurden. Das Problem ist aber die Strahlung des Planeten, die nicht nur für das Schiff, sondern auch für die Besatzung gefährlich ist. Mit einem ausgeklügelten Soundsystem kann die Mannschaft die Strahlungswerte messen, aber auch die Veränderungen in der Atmosphäre, so dass die Crew, falls ein feindliches Objekt in der Luft ist, sofort benachrichtigt wird. Zu Beginn ist es recht eintönig, doch dann überschlagen sich die Ereignisse. Nicht nur dass die Schilde langsam einbrechen, auch taucht plötzlich ein seltsames Flugobjekt auf, welches sofort einen Angriff gegen die ANAT startet.

Nun, da die Serie voranschreitet, schreitet auch der Werdegang von Mark Brandis rasend schnell voran. Der Krieg zwischen den Republiken und der Union sorgt leider dafür, dass die Ausbildung der Kadetten der VEGA nicht so gründlich erfolgt. Die jugendlichen werden dadurch viel zu schnell erwachsen und müssen auch Entscheidungen treffen, die sie eigentlich noch gar nicht treffen können. So auch in dieser Episode, in der Mark ins kalte Wasser geworfen wird und er das Kommando über ein Raumschiff übernimmt.

Wie auch schon die anderen Episoden der „Mark Brandis, Raumkadett“ Reihe wurde auch „Das Jupiter-Risiko“ von Jochim-C. Redeker und Balthasar v. Weymarn, wobei letzterer auch die Handlung nach Motiven von Nikolai v. Michalewsky verfasst hat. Erneut ist ihm eine spannende Geschichte gelungen, die das Konstrukt um Mark Brandis, seinen Werdegang und seine Freunde nur dichter macht.

Auch für „Das Jupiter-Risiko“ konnten die Macher bei den Hauptrollen auf die nun schon seit geraumer Zeit etablierten Sprechern setzen. So kann man erneut Daniel Claus in der Rolle des Mark Brandis, Sebastian Kluckert in der Rolle des Alex Delaney sowie Michael Lott in der Rolle des gealterten Mark Brandis und Erzählers hören. Dazu kommen noch Sascha Funke, Tilmar Kuhn, Michael-Che Koch, Thomas Schmuckert, Dorothea Lott, Olaf Reichmann, Ozan Ünal, Werner Möhring, Constance Kappler, Anja Jaramillo und sogar der Macher der Serie selbst Jochim-C. Redeker.

Auch nach elf Episoden ist die Vorgeschichte zu den Abenteuern von Mark Brandis nicht langweilig. Durch den Krieg zwischen den Republiken und der Union gibt es immer neue Spannungsbögen, die erzählt werden können. Die Besonderheit in dieser Episode ist, dass es den Machern gelungen ist ein passendes Finale für den Handlungsstrang um Marks gespaltene Persönlichkeit zu finden. Man darf gespannt sein, wie es weitergehen wird, denn noch ist Mark nicht die Person, die man aus den späteren Geschichten kennt – obwohl die ersten Steine für dieses Fundament gelegt wurden.

