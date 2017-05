Mark Brandis Raumkadett Episode 12 Der Fall Rublew Hörspielkritik

Nun ist die Zeit der Ausbildung für Mark Brandis und seine Freunde endlich vorüber. Die Raumakademie ist vorbei und nun wartet der Ernst des Lebens auf sie. Dennoch werden ehemaligen Kadetten unter der Aufsicht von Professor Westhoff zuerst für einige kleinere Missionen eingeteilt.

Darunter fällt auch die Eskorte der Außenministerin Pekings, die in den Friedensverhandlungen eine Vermittlerin zwischen der Union und den Republiken darstellen möchte. Dieses ist aber nicht bei allen Mitgliedern der Republiken gern gesehen, so dass sogar Mitglieder ihrer eigenen Eskorte ein Angriff gegen sie Starten. Zu ihrem Glück sind aber auch Mark Brandis und Robert Monnier mit in dieser Eskorte, so dass sie schlimmeres verhindern können.

Mit der Rettung der Außenministerin erregen die beiden wieder einiges an aufsehen, so dass Mark schon kurz darauf der Rang eines Commanders verliehen wird – sehr zum Missfallen seiner Freunde. Dennoch wird seine Crew aus seinen drei besten Freunden bestehen, doch sein Raumschiff befindet sich im Moment noch im „Trockendock“ da es noch repariert werden muss. Als aber ein Notruf der Rublew Mission die Erde erreicht, zögert Mark keine Sekunde und beginnt mit der Startsequenz. Ein verhängnisvoller Fehler, denn das Raumschiff ist wirklich noch nicht fertig…

Mit „Der Fall Rublew“ endet die zweite Staffel der Hörspielreihe um die Abenteuer des jungen Mark Brandis. Dieser ist nun kein wirklicher Kadett mehr und muss sich nun um Aufträge kümmern, die ihm seine Vorgesetzten geben. Dabei ist nicht immer jeder dieser Aufträge leicht, doch Mark und seinen Freunden gelingt es durch Menschenverstand und auch eine Prise Glück immer wieder aus diesen brenzligen Situationen zu entkommen. Bis zu einem einzigen folgenschweren Fehler, der das Leben aller Personen in Marks Leben bis ins Mark erschüttern wird.

Auch diese Geschichte aus der Feder von Balthasar v. Weymarn basiert erneut auf den Figuren von Nikolai v. Michalewsky. Zusammen mit seinem Partner Jochim-C. Redeker ist es v. Weymarn gelungen ein überaus spannendes Hörspiel zu produzieren, welches ein Ende hat, mit dem niemand im Vorfeld rechnen konnte. Den Machern ist es gelungen mich zu überraschen, so dass der weitere Verlauf der Geschichte völlig offen bleibt. Natürlich weiß jeder, wo die Geschichte hinführen wird, doch der Weg bis dort ist noch weit und steinig.

Auch für diese zwölfte Episode der Hörspielreihe konnten die Macher erneut Daniel Claus in der Rolle des Mark Brandis, Sebastian Kluckert in der Rolle des Alex Delaney, Leon Boden in der Rolle des Majors Richard Westhoff, Sebastian Fitzner in der Rolle des Robert Monnier sowie Michael Lott in der Rolle des gealterten Mark Brandis und Erzählers hören. Dazu kommen noch Oliver Siebeck, Franziska Arnod, Michael Che-Koch, Katja Hirsch, Reinhard Scheunemann, Thomas Nero Wolff, Thomas Müller Elke Weist und sogar die beiden Macher der Serie Jochim-C. Redeker und Balthasar v. Weymarn.

Persönlich bin ich gespannt wie die Serie nach so einem Ende weitergehen wird. Irgendetwas musste passieren, doch dass es so etwas drastisches sein wird, damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Damit zeigen die Macher aber auch, dass alles möglich ist und man mit jeder Wendung in der Geschichte rechnen muss. Die Sprecher und die Effekte sind wie immer auf einem sehr hohen Niveau und ich freue mich schon auf die kommende Staffel mit dem Raumkadetten Mark Brandis.

Karsten Kloß bewertete mit 10/10