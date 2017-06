Monster 1983 Tag 1 – Tag 5 von Ivar Leon Menger, Raimon Weber und Anette Strohmeyer Hörspielkritik

Ivar Leon Menger und seine Kollegen sind bekannt für die unglaublichen Mysterygeschichten „Darkside Park“ und „Porterville“. Nun reisen Ivar Leon Menger, Raimon Weber und Anette Strohmeyer zurück ins Jahr 1983 um dort eine Kleinstadt ins Chaos zu stürzen.

Nach dem Verschwinden der vorherigen Sheriffs übernimmt Sheriff Cody diesen Posten in der Kleinstadt Harmony Bay. Zusammen mit seinen beiden Kindern Michael und Amy zieht er in dieses beschauliche Küstenstädtchen und hofft dort einen ruhigen Job erledigen zu können. Leider wird daraus nichts, denn ein Fischer findet ein Autowrack in den Klippen. Cody und Deputy Landers fahren direkt dorthin, nur um zwei tote Fahrer und einen leeren Laderaum vorzufinden. Scheinbar handelte es sich um einen Gefangenentransport, was kurze Zeit später auch vom Regierungsbeamten Mr. Fisher bestätigt wird.

Dies ist aber nicht der einzige seltsame Vorfall in Harmony Bay. Innerhalb kürzester Zeit sind zwei Menschen verstorben. Zuerst schien es nichts Auffälliges daran zu geben, doch dann stirbt ein Fischer über Nacht in Mikes Bar, der zwei seltsame Einstiche im Nacken hat. Doc Schulz, der ortsansässige Arzt und nun auch Gerichtsmediziner beginnt mit den Untersuchungen und muss feststellen, dass durch den einen Einstich die Luft aus den Lungen des Opfers ausgesaugt wurde. Bei genaueren Untersuchungen der vorherigen Opfer findet Schulz auch die gleichen Einstiche, so dass in Harmony Bay nun ein Serienkiller frei herumläuft.

Cody und sein Team beginnen mit den Ermittlungen und stoßen dabei nicht überall auf Gegenliebe. Vor allem Bürgermeister White bittet darum den Ball flach zu halten, da er nicht möchte, dass seine Stadt im Umfeld in den Verruf gerät. Der Hauptverdächtige ist der entflohene Sträfling aus dem Autowrack. Dabei handelt es sich laut Mr. Fisher um einen russischen Spion, der wie eine Art Chamäleon ist und sich bis zur Unkenntlichkeit verkleiden kann. Und dann ist da noch der seltsame Mr. Briggs, der einige Bewohner von Harmony Bay aufsucht, ihnen ein paar kurze Fragen stellt und ihnen aus Dank einen wertvollen Kugelschreiber schenkt. Doch, wer ist dieser Mr. Briggs wirklich?

„Monster 1983“ ist eine auf zehn Teile angelegte Krimi / Mysteryserie, die pro Folge einen Tag repräsentiert. Die einzelnen Tage beginnen häufig im Haus des Sheriffs und spiegeln dort das typische Familienleben wieder. Danach ist es häufig die Routinearbeit der Polizei und die zwischenmenschlichen Beziehungen der unterschiedlichen Bewohner Harmony Bays gepaart mit den völlig mysteriösen Begebenheiten um die Morde.

Ivar Leon Menger ist es gelungen eine wirklich spannende Geschichte zu erdenken, die er zusammen mit Weber und Strohmeyer zum Leben erweckt. Dabei gelingt es den Dreien den Flair der frühen 1980er einzufangen. Mit vielen Referenzen zu damaligen Trends und auch den Anspielungen auf „aktuelle“ Filme fühlt man sich wirklich in das Jahr 1983 zurückversetzt. Dazu schaffen es Menger und der Rest außerdem noch eine wahrhaftige Twin Peaks Atmosphäre aufzubauen. Es gibt den Regierungsbeamten der in dem Fall ermittelt, das Sägewerk und auch das Diner mit dem „verdammt guten Kaffee“.

„Monster 1985 Tag1 – Tag 5“ ist ein wirklich gelungener und spannender Auftakt für eine gute Mysteryserie. Das Sprecherensemble ist außergewöhnlich und reicht von David Nathan als Sheriff Cody, über Norbert Langer als Bürgermeister White bis hin zu Till Hagen als Mr. Briggs. Dies sind aber nur einige ausgewählte Sprecher, da ein ganzes Dorf mit Leben gefüllt werden musste. Persönlich bin ich gespannt, wie es weitergehen wird und was wirklich hinter den seltsamen Morden in der nicht ganz so harmonischen Stadt Harmony Bay steckt.

Karsten Kloß bewertete mit 10/10