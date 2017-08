Monster 1983 Tag 6-10 von Ivar Leon Menger und Anette Strohmeyer Hörspielkritik

Die Lage in Harmony Bay spitzt sich immer weiter zu. Freak, der Hauptverdächtige, ist noch immer auf der Flucht und dennoch taucht ein weiterer Leichnam mit diesen zwei seltsamen Einstichswunden im Rücken auf. Während Sheriff Cody und sein Team alles dransetzen wollen, um den Fall so schnell wie möglich aufzuklären, doch der Bürgermeister setzt dem Team einen Maulkorb auf und verbietet ihnen im Ort über den mutmaßlichen Serienkiller zu reden, da er das Fest zum 4. Juli nicht verderben möchte.

Sheriff Cody und Deputy Taylor wagen bei der Wahrsagerin Marzini einen Blick in die Zukunft. Dort erfahren sie etwas über den Nachtmahr, ein seltsames Wesen, welches vor vielen Jahren schon sein Unwesen getrieben und dort auch schon für viele Opfer gesorgt hat. Fast gleichzeitig taucht eine neue Leiche auf, doch diesmal gibt es eine Zeugin, die den Mord beobachtet hat. Bei näherer Befragung verstrickt sie sich aber immer mehr in Ungereimtheiten, so dass man ihre Aussage nicht wirklich in Betracht ziehen kann. Stattdessen schaffen sie es endlich den Freak festzunehmen, der auch sofort für all die Morde verantwortlich gemacht wird. Zuerst scheint dieser Plan des Bürgermeisters auch aufzugehen, doch der Freak kann einfach nicht der Mörder sein, denn schon kurz darauf wird auch er ermordet.

Unterdessen finden die Ermittler bei einem der Opfer eine seltsame Kiste mit VHS-Kassetten. Diese sollen von Rose, der Empfangsdame des Sheriff-Departments, durchgeschaut werden. Auf den Bändern ist aber nichts als weißes Rauschen – außer an einer Stelle, wo man einen seltsamen Dialog hören kann. Dieser hat aber keinen Sinn und ist völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Dieses ist aber der einzige Anhaltspunkt den sie haben, so dass sie sich vor allem darauf fokussieren. Dazu sendet Cody auch noch Deputy Landers in eine Undercover Mission, in der er den seltsamen Bartträger beobachten soll, der seit einiger Zeit seltsame Fragen stellt und nette Kugelschreiber verschenkt. Doch dies ist erst die Spitze des Eisbergs der Seltsamkeiten…

Mit den Tagen 6 bis 10 führen Ivar Leon Menger und sein Team die Geschehnisse in Harmony Bay fort. Was zuerst wie eine gewöhnliche Krimistory beginnt entwickelt sich doch rasend schnell zu einer gekonnt verschachtelten Mysterygeschichte. Den Autoren gelingt es immer wieder durch neue falsche Fährten den Hörer zu verwirren und immer wieder neue Handlungsebenen zu eröffnen, die perfekt ins große Ganze passen. Dabei wurden die Geschichten wie auch schon im ersten Teil der ersten Staffel von Ivar Leon Menger und Anette Strohmeyer verfasst, die es schaffen die Handlung immer auf einem recht hohen spannenden Niveau zu halten.

Natürlich können die Autoren ihre Geschichte nicht ohne kleine Anspielungen verfassen. Zum einen wären da die vielen Anspielungen auf die 1980er Jahre, was für eine Geschichte die in den 1980ern spielt völlig angemessen ist und für ein Kind der 80er auch ein wenig den Charme der Handlung ausmacht. Dann wären da noch kleinen aber feinen Anspielungen auf die anderen Geschichten der Autoren. Ein Comic das Bacon liest „Der bleiche Mann – Das Monster aus Porterville“ ist beispielsweise eine direkte Anspielung auf die anderen beiden großen Reihen von Ivar Leon Menger und seinem Team. Darüber hinaus sind auch Verbindungen zu bekannten Fernsehserien wie „Twin Peaks“ vorhanden, da es bei „Monster 1983“ wie in der Serie von David Lynch auch ein Sägewerk und ein Diner gibt, in denen sich einige der Haupthandlungen abspielen. Das Diner ist auch oft der Ort für Treffen zwischen der örtlichen Polizei und der Bundesbehörde.

Auch für die Tage 6 bis 10 konnte wieder ein gewaltiges Sprecherensemble verpflichtet werden. So ist erneut wieder David Nathan als Sheriff Cody, Luise Helm als Deputy Taylor Dunford, Jonathan Lade als Michael Cody, Ekkehardt Belle als Deputy Landers, Helen Blaschke als Amy Cody, Jonas Schmidt-Foß als Bacon, Bernd Rumpf als Doc Schulz zu hören. Darüber hinaus sind noch viele weitere bekannte Stimmen zu hören, die mit den Soundeffekten und der geschickt eingesetzten Musik ein spannendes Hörspiel erschaffen haben.

Das Ende der Geschichte ist wie der Anfang der Geschichte, da sich Sheriff Cody mit Mr. Briggs trifft. Doch die Handlung wird am Ende noch weitergeführt und eröffnet uns Hörern etwas mehr als verstörendes. Ich bin schon sehr auf die zweite Staffel der Serie gespannt, die hoffentlich schon bald auch auf CD erscheinen wird.

Karsten Kloß bewertete mit 10/10 Was denkst du darüber?