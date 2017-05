Mord auf Shetland Pilotfilm und Staffel 1 DVD Kritik

Die Insel Shetland liegt zwischen Norwegen, Schottland, den Orkneys und den Färöer Inseln. Mit knapp 23.000 Einwohnern zählt sie nicht unbedingt zu den am dichtesten besiedelten Inseln, aber dennoch gibt es auch auf diesen rauen Inseln Mord und Todschlag. Daher muss es auch auf Shetland eine kompetente Polizei geben, die sich bei genau diesen Fällen einschaltet.

Mit der Serie „Mord auf Shetland“ verfilmten die britischen itv Studios die „Shetland“ Romane der britischen Autorin Ann Cleeves, die auch schon die Vorlage für „Vera – Ein ganz spezieller Fall“ lieferte. Im Mittelpunkt der Serie steht DI Jimmy Perez (Douglas Henshall), der zusammen mit seinem Team die zunehmenden Mordfälle auf der Insel aufklärt. Die erste DVD Box dieser spannenden Krimiserie beinhaltet den Pilotfilm und die drei Episoden der ersten Staffel.

Im Pilotfilm der Serie „Im kalten Licht des Frühlings“ wird eine ältere Frau außerhalb ihres Anwesens erschossen. Dieser Mord wird von Sandy Wilson (Steven Robertson) entdeckt, der die Dame besuchen wollte. Er alarmiert sofort seinen Vorgesetzten, der zusammen mit seiner Kollegin Alison „Tosh“ McIntosch (Alison O’Donnell) die Ermittlungen aufnimmt. Dabei stoßen die Ermittler auf eine lange zurückliegende Fehde zwischen zwei Familien.

In „Die Nacht der Raben“, dem ersten Film der ersten Staffel, wird eine junge Frau ermordet am Strand aufgefunden. Der letzte Anhaltspunkt ist der seltsame Einsiedler Magnus Bain, den die Frau zuletzt besucht hat. Dieser war auch schon ein Verdächtiger in einem Vermisstenfall eines kleinen Mädchens vor 17 Jahren, der niemals aufgeklärt werden konnte…

Im zweiten Film „Tote Wasser“ verunglückt ein Freund von Jimmy Perez auf seinem Weg nach Hause tödlich. Zuerst sieht es nach einem Unfall aus, doch dann findet man Lackspuren an der Stoßstange, die darauf hinweisen, dass der Journalist ermordet worden ist. Bei näheren Nachforschungen finden Jimmy und Tosh heraus, dass der Journalist an einem Enthüllungsartikel am Arbeiten war, mit dem er sich nicht nur Freunde gemacht hat.

Im letzten Teil „Sturmwarnung“ wird eine Ornithologin in ihrem Labor auf Faire Island ermordet aufgefunden. Verdächtige gibt es viele, da zu diesem Zeitpunkt alle ihre Kollegen ebenfalls im Bereich der Untersuchungsstation waren. Ein schwieriger Fall für DI Perez, da es vorerst keine Motive für einen Mord gibt. Je länger aber die Ermittlungen andauern, desto seltsamer wird das Verhalten der Wissenschaftler und desto mehr potentielle Täter gibt es.

Ebenso wie „Vera – Ein Fall für sich“ ist „Mord auf Shetland“ eine spannende, aber auch recht düstere Krimiserie. Die agierenden Figuren sind gut ausgearbeitet, auch wenn mir persönlich „Tosh“ im Pilotfilm besser gefallen hat als in der späteren Serie. Ein immer wieder auftauchender „running gag“ ist aber ihr ehemaliger Verlobter, der innerhalb der Staffel immer wieder andere Nebenjobs hat und daher auch immer wieder auf die Ermittler trifft.

Die Serie hat mich sehr gut unterhalten. Manchmal waren die Motive etwas schwach, aber zum größten Teil waren die Fälle spannend und schlüssig. Wie bei den meisten guten Krimis ist nichts so, wie es zu Beginn scheint, so dass wir Zuschauer oft auf eine falsche Fährte gelockt werden. Ich hoffe, dass die Serie erfolgreich genug ist und wir deutschen Zuschauer dann auch schon bald in den Genuss der restlichen Staffeln dieser Krimiserie kommen können.

Karsten Kloß bewertete mit 9/10 Was denkst du darüber?