Murena Band 2 Kapitel 3 Mutterliebe und Kapitel 4 Die Todgeweihten von Jean Dufaux und Philippe Delaby Comickritik

Die Neuausgabe der „Murena“ Reihe von Jean Dufaux und Philippe Delaby bei Splitter geht in die nächste Runde. In einem weiteren Doppelband kann man nun die Alben drei und vier dieser außergewöhnlichen Geschichtsserie genießen, die einen genaueren Blick auf den Werdegang und das Leben von Kaiser Nero wirft.

In „Mutterliebe“ berichten Dufaux und Delaby über Lucius Murenas Suche nach dem Mörder seiner Mutter. Gleichzeitig wird aber auch gezeigt, dass Nero sich langsam in seine Rolle als Kaiser einfindet, dabei aber auch immer gnadenloser wird. Dieses zeigt er besonders bei seinem Aufeinandertreffen mit Murena als dieser den Kopf des Mörders seiner Mutter fordert. Da Nero aber seine eigene Mutter noch nicht preisgeben kann, verstößt er Murena von seinem Hof. Doch damit nicht genug. Er verurteilt jeden der einen Komplott gegen in schmiedet zum Tode. Ein großer Fehler, da er durch einen weiteren Komplott seiner Mutter, das Ableben seiner geliebten Tante verschuldet. Doch auch Murena ist nicht Tatenlos und verbündet sich mit dem ehemaligen Sklaven des Britannicus, der nun in einer Gladiatorenschule seine Fähigkeiten trainiert.

Der dritte Band „Die Todgeweihten“ zeigt Neros weiteren Kampf um die Vormachtstellung in Rom. Zum einen muss er den Komplott seiner Mutter gegen ihn beenden, zum anderen muss er aber auch wieder alte Freunde an sich heranlassen, die ihn schon vor der Machtübernahme kannten. Als Vermittlerin dient dazu Neros große Liebe Acte, die Murena wichtige Hinweise gibt um die Gunst des Kaisers zurück zu gewinnen. Alles soll bei einem Gladiatorenkampf entschieden werden, bei dem der befreite Sklave von Neros Mutter gegen den ehemaligen Sklaven von Britannicus antreten soll. Ein Kampf um Leben und Tod beginnt, der auch das Schicksal von Neros Mutter besiegeln soll.

Auch der zweite Sammelband von „Murena“ bietet wieder spannende historische Unterhaltung auf höchstem Niveau. Basierend auf Fakten der damaligen Chronisten, nutzen Autor und Zeichner die Figur des Lucius Murena um den Werdegang eines der bekanntesten römischen Kaiser neu zu erzählen. Dabei nutzen sie die Fakten um diese mit der Fiktion zu mischen und Nero in einem nicht ganz so schlechten Licht dastehen zu lassen, in welches er immer gerückt wird.

Neben der Erzählweise von Dufaux stehen die Zeichnungen von Delaby natürlich im Vordergrund, der die Geschichte wirklich sehr detailverliebt erzählt. Die Hintergründe der einzelnen Panels sind passend gesetzt und auch die Figuren haben einen Wiedererkennungswert. Dem Team von Autor und Zeichner gelingt ein spannender Spagat zwischen normaler Erzählung und brutalen Morden, die in der damaligen Zeit an der Tagesordnung waren.

Wie auch schon im ersten Band, bietet der zweite Sammelband wieder etliches an Hintergrundinformationen zur Serie, aber auch zum Leben Neros. Leider wird dabei teilweise einiges vorweg gegriffen, was erst in den noch kommenden Bänden erzählt wird. Dieses ist aber nur ein kleiner Wehrmutstropfen in einer wirklich hochkarätigen Serie.

