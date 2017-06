Murena Band 4 Kapitel 7 Lodernde Flammen und Kapitel 8 Aus der Asche Roms von Jean Dufaux und Philippe Delaby Comickritik

Die Abenteuer von Lucius Murena gehen im vierten Sammelband der „Murena“ Comicreihe weiter. Dieser Band stellt den kompletten zweiten Zyklus der Geschichte dar und hat den Brand in Rom als Hauptthema. Dafür haben Autor Jean Dufaux und Zeichner Philippe Delaby wieder die Geschichtsbücher gewälzt um eine möglichst authentische Erzählung zu Papier bringen zu können. Wie auch schon bei den vorherigen Bänden beinhaltet auch der vierte Band wieder zwei Kapitel dieser spannenden Reihe. Diese tragen den Titel „Lodernde Flammen“ und „Aus der Asche Roms“.

In „Lodernde Flammen“ kehren Lucius Murena und der ehemalige Sklave Balba aus Britannien zurück nach Rom. Dort ist Murena aber eine Person, die nicht mehr wirklich erwünscht ist. Nach seinem Verhalten Nero gegenüber wurde er von diesem verbannt und muss sich daher bei der Vestalin Rubria verstecken. Leider findet der Sklave Massam dies heraus und meldet dies sofort dem Kaiser. Nero entsendet Massam um Murena zur Strecke zu bringen und kümmert sich einige Zeit später selbst um die Vestalin, die sich kurz darauf das Leben nimmt. Dies ist aber nur der Tropfen auf den heißen Stein, denn beim Aufeinandertreffen von Murena und Massam löst eine unachtsam geworfene Fackel einen Großbrand in Rom aus, der die halbe Stadt vernichten wird.

Der zweite Teil des zweiten Zyklus „Aus der Asche Roms“ zeigt den Kaiser und seine Vertrauten, die nun versuchen den Schaden in Rom einzugrenzen. Da jede Hilfe nötig ist packt sogar Nero mit an und ist auf der Suche nach Überlebenden. Bei einer dieser Rettungen ist Nero alleine und Murena sieht ihn dabei, so dass er am liebsten seine Chance nutzen und den Kaiser aus Rache am liebsten ermorden würde. Im letzten Moment macht er aber einen Rückzieher. Kurz darauf plant Nero den Neuaufbau der Stadt, die größer und pompöser als das alte Rom sein soll. Da die Bürger aber unzufrieden sind, muss ein Schuldiger her. Tigellinus schlägt dafür die Juden beziehungsweise die Christen vor, da diese kleine Sekte eine Gefahr für den Kaiser darstellen könten.

Nach dem spannenden Ende des ersten Handlungszyklus ist dieser zweite Handlungszyklus mit zwei Alben etwas kürzer, aber auch viel dramatischer. Rom steht in Flammen und jeder versucht entweder zu helfen, oder seinen Profit aus dem Leid der Anderen zu ziehen. Wie so oft gab es auch in Rom diejenigen die ein großes Herz haben und diejenigen die große Taschen haben. Dieses macht das Ganze nur umso realer, da die Natur des Menschen sich im Laufe der Geschichte kaum verändert hat.

Dufaux gelingt es wieder eine spannende Geschichte zu verfassen, die erneut meisterlich von Delaby zu Papier gebracht wurde. Vor allem die Doppelseite zu Beginn des zweiten Albums ist unglaublich aussagekräftig. Zwei Männer, die einen unterschiedlichen Blick auf das lodernde Flammeninferno haben, welches Rom zerstört hat. Erneut hat Delaby es geschafft auch bei weit entfernten Totalaufnahmen jedes noch so kleine Detail einzufangen, so dass man sich direkt um Geschehen fühlt.

Mit diesem Band schließt der Splitterverlag die Neuveröffentlichung der „Murena“ Reihe von Dufaux und Delaby ab. Der neunte Band der Reihe ist schon früher erschienen, so dass man mit diesem Zwischenband nun die komplette Serie sein Eigen nennen kann. Leider ist nun erst einmal Schluss mit der Serie, da „Dornen“ der vorerst letzte Band der Geschichte ist.

Karsten Kloß bewertete mit 10/10 Was denkst du darüber?