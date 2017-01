Offenbarung 23 Folge 69 Diesel Hörspielkritik

Georg alias T-Rex und sein Freund Kim sind nach langen Reisen endlich wieder zurück in Berlin. Eine Chiffre von Tron zeigt die Patenturkunde von Rudolf Diesel. Da Georg schon nach kurzer Recherche herausfindet, dass Diesel durch seltsame Umstände ums Leben gekommen ist, fängt er an sich für den Fall zu interessieren. Sein erster Stopp ist Wikipedia, wo er sich zuerst einmal einen kurzen Überblick über das Leben und Wirken von Diesel verschafft.

Doch dieses ist nur der Anfang. Um genauere Informationen zu erhalten, reisen Georg und Kim zum Patentamt nach München. Dort erfahren sie, dass Diesel nicht der erste war, der die Idee für die damals neue Art von Motor hatte. Durch seine Publikationen hat er sich angreifbar gemacht, aber es auch verstanden wichtige Leute, wie die damalige Regierung und die Rüstungsindustrie auf sich aufmerksam zu machen. Diese wollten den Motor für Boote und neuartige Kriegsmaschinen verwenden. Da es Diesel finanziell aber nicht gerade besonders gut ging, musste er sein Patent auch in anderen Ländern vertreiben. Könnte dies ein Grund für Diesels Tod gewesen sein?

Abends treffen sich Georg und Kim mit ihrer Freundin Heidi, die ihnen auch schon bei der König Ludwig II Affäre eine große Hilfe war. Diese berichtet von ihrem Freund Ben, der bei der MAN (Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg) arbeitet und wahrscheinlich weitere Informationen haben könnte. Das Treffen mit ihm ist erneut sehr Informativ und verweist erneut auf etwas, bei dem den beiden Freunden die Amerikanerin Kate sehr Hilfreich sein könnte…

Mit „Diesel“ Episode 69 der „Offenbarung 23“ Hörspielreihe nehmen Autorin Catherine Fibonacci und Produzent und Regisseur Sebastian Pobot Bezug auf einen immer noch aktuellen Fall. Zum einen wäre das der seltsame Tod von Motorenerfinder Rudolf Diesel, zum anderen aber auch die mit dem Motor zusammenhängende Abgasaffäre aus dem Jahre 2015. Da von letzterem im Jahre 2004 (Erzählzeit der Hörspiels) eigentlich noch keine Rede sein, hat man neben einer kleinen Anspielung innerhalb der Geschichte, auch den Erzähler Nat Mickler genutzt um die Fakten und die damit eihergehenden Theorien an den Hörer zu bringen. Ein geschickter Schachzug, der den Hörer diese Abgasaffäre mit anderen Augen erblicken lässt.

Auch für die Umsetzung von „Diesel“ konnten Pobot und Fibonacci erneut auf ihr altbewährtes Team setzen sowie auf die vielen Sprecher der neuen Figuren, die nun in regelmäßigen Abständen in der Serie auftauchen. So ist erneut Alexander Turrek als Georg Brand, Peter Flechtner als Kim Schmittke, Helmut Krauss als Erzähler beziehungsweise Nat Mickler, Jaron Löwenberg als Tron, Jens Riewa als Nachrichtensprecher, Arianne Borbach als Margo, Annina Braumüller-Jeest als Heidi, und Uschi Hugo als Kate zu hören. Dazu kommen noch die Stimmen von Otto Strecker, Wolfgang Hartmann, Rainer Fritzsche, Karl Henrik Möller, Jürgen Thormann, Markus Pfeiffer, Nils Rieke und Kerstin Draeger.

„Diesel“ ist erneut ein spannendes Hörspiel, welches von den Machern gut recherchiert und ausgearbeitet wurde. Das Thema ist zwar auf den ersten Blick nicht unbedingt etwas für „Offenbarung 23“, entwickelt sich aber schnell dazu. Erneut deckt die Geschichte Dinge auf, die man vorher – wenn man kein Experte im Thema ist – wahrscheinlich unter diesem Geschichtspunkt noch nicht betrachtet hat. Nach einigen eher schwachen Folgen, nimmt die Geschichte mit „Diesel“ wieder ein wenig an Fahrt auf.

Karsten Kloß bewertete mit 9/10 Was denkst du darüber?