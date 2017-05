Offenbarung 23 Folge 71 Chemtrails Hörspielkritik

Georg ist auf dem Weg zum Hamburger Hauptbahnhof und möchte sich dort am liebsten sofort mit seinen Freunden Kim und Nolo treffen um den letzten wirklich nervenaufreibenden Fall am liebsten so weit wie möglich hinter sich zu lassen. Doch wer Georg und seine Freunde kennt, der weiß, dass nicht immer alles so ist wie sie sich erhoffen. Und so ist es auch diesmal. Georg wird erneut entführt, doch nicht wie zu erwarten von irgendwelchen Geheimdiensten, sondern von Freunden einer seiner Hackerkonkurentinnen.

Schon bald findet sich Georg im Haus der jungen Raven wieder, die ihm von einem ihrer Projekte berichtet. Da ihre Eltern seit geraumer Zeit sehr krank sind, hat es sich die junge Hackerin zur Aufgabe gemacht, das Rätsel der überall sichtbaren Chemtrails zu lösen. Alleine kann sie dies aber kaum schaffen, so dass sie die Hilfe von Georg dringend benötigt. Da sie aber wusste, dass Georg nicht freiwillig wegen so einer Lappalie kommen würde, musste sie auf diese unkonventionelle Art zurückgreifen und hat sich daher der Mithilfe ihrer beiden Freunde Karl und Stephan bedient.

Zuerst ist Georg überhaupt nicht begeistert, doch nach einer kurzen Einarbeitungszeit ist er Feuer und Flamme für diesen neuen Fall. Scheinbar ist doch mehr an diesen Wolkengebilden in der Luft und scheinbar hängt alles mit einem seltsamen Zusatzstoff zusammen, der dem amerikanischen Jet Treibstoff zugefügt wird. Georg und Raven versuchen das Problem bei der Wurzel zu packen und schleusen sich daher auf einem amerikanischen Militärstützpunkt ein. Ein folgenschwerer Fehler, denn schon kurz darauf werden die beiden entdeckt. Nur ein alter Bekannter kann sie noch retten, doch damit geht Georg erneut einen Deal mit dem Teufel ein.

Diese Episode der Hörspielreihe „Offenbarung 23“ ist ein wenig anders als alle vorherigen. Im Gegensatz zu sonst ist Georg nicht durch eine versteckte Chiffre des verstorbenen Hackers Tron auf eine Spur gebracht, sondern es gibt einen anderen Anhaltspunkt beziehungsweise eine andere Person, die diese Aufgabe übernimmt. Ein geschickter Schachzug von Autorin Catherine Fibonacci, die sich dadurch die Option offenhält noch viele weitere Episoden um den Hacker Georg zu veröffentlichen und die Handlungslücke zwischen den Jan Gaspard Episoden noch weiter auszudehnen.

Erneut ist es Fibonacci als Autorin und Sebastian Pobot als Produzent und Regisseur gelungen ein spannendes Hörspiel aufzunehmen und zu veröffentlichen. Dabei lässt der Cliffhanger sowie der Dialog zwischen Georgs Kontrahenten auf eine spannende Fortsetzung in der nächten beziehungsweise in den nächsten Folgen hoffen. Für die Umsetzung konnten Pobot und Fibonacci wieder die vielen alten Bekannten verpflichten, die den geneigten Hörer jetzt schon seit vielen Episoden begleiten. So ist erneut Alexander Turrek als Georg Brand, Peter Flechtner als Kim Schmittke, Marie Bierstedt als Nolo, Helmut Krauss als Erzähler beziehungsweise Nat Mickler, Jaron Löwenberg als Tron, Uschi Hugo als Kate und Till Hagen als Ian G. zu hören. Dazu kommen noch die Stimmen von Jens Riewa, Wolf Frass, Sven Plate, Christian Zeiger, Luisa Wietzorek, Wolfgang Bahro, Tobias Lelle, Friedrih Georg Beckhaus und Anke Reitzenstein.

Nach einigen schwachen Episoden hat sich die „Offenbarung 23“ Reihe wieder ein wenig gefangen und ist nun zurück auf dem richtigen Kurs. Die folgenden Episoden dieser Staffel haben schon einen sehr vielversprechenden Titel und ich bin sehr gespannt, wie es weitergehen wird.

Karsten Kloß bewertete mit 9/10 Was denkst du darüber?