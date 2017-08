Offenbarung 23 Folge 72 Klimawandel Hörspielkritik

Nach dem letzten Abenteuer und der aufregenden Flucht sind Georg und seine neue Hackerfreundin Raven auf dem Weg nach Frankfurt. Ian hat die beiden zwar aus der Militärbasis herausgeschleust, hat Georg gleichzeitig aber einen Virus auf einem Speicherstick gegeben, den er nun auf dem Laptop hat. Auf dem Rechner ist nun nur noch ein Countdown, der bis zu einer wichtigen Uhrzeit zählt, die erneut etwas mit dem verstorbenen Hacker Tron zu tun hat. Den beiden bleibt nun nichts anders übrig als abzuwarten und zu sehen, was in Frankfurt auf sie wartet.

Dort angekommen gibt der Countdown den Rechner frei und zeigt den Freunden, dass ihr neuester Auftrag der Klimawandel sei. Die beiden beginnen parallel mit ihren Nachforschungen können aber einer mehr als eifersüchtigen Nolo, die nun auch in Frankfurt ist, zwei völlig unterschiedliche Ergebnisse präsentieren – obwohl sie zum gleichen Thema recherchiert haben. Während Georg sagt, dass der Klimawandel völlig real ist und eine große Gefahr für die Welt darstellt, sagt Raven, dass der Klimawandel nur eine Erfindung der Medien und einiger Politiker ist um Angst zu schüren. Doch wer liegt nun richtig

Kurz darauf erhalten die drei den Hinweis auf ein Schließfach bei einer Bank, in dem sich ein wichtiger Hinweis von Tron befindet. Auf einem dort von Tron platzierten Laptop erhoffen sie weitere Informationen zu finden, doch auch diese sind ähnlich den Fakten, die sie selbst schon gefunden haben. Erst ein wenig Recherchearbeit am Laptop selbst lässt Georg die ganze Wahrheit finden. Bevor sie aber vollends in die Materie eindringen können erscheint Miles Davison und zerstört Trons Rechner und damit auch die wichtigen Hinweise. Aber ist wirklich alles verloren, oder gibt es noch ein Hintertürchen?

Die aktuelle Staffel von „Offenbarung 23“ ist im Großen gesehen eine durchgängige Geschichte. So schließt Episode 72 direkt an das Ende von „Chemtrails“ an, in der Georg und Raven versteckt in einem Militärlaster fliehen. In dieser Episode wird dies genau dort fortgeführt, so dass Georgs Abenteuer und vor allem die „fehlenden Geschichten“ eine große Handlung mit vielen Geheimnissen ergibt, die oft auch noch einen Bezug zum aktuellen Zeitgeschehen haben.

So ist der Klimawandel auch in der heutigen Zeit noch ein großes Thema, oder eben auch nicht. Al Gore hat vor vielen Jahren seinen Dokumentarfilm „Eine unliebsame Wahrheit“ veröffentlicht, die von Schauspieler Leonardo Di Caprio in „Before the Flood“ weitergeführt wurde. Leider sind nicht alle großen Männer davon überzeugt, so sagt Mr. President Donald Trump, dass es den Klimawandel gar nicht gibt und auch die chinesische Regierung ist nicht davon überzeugt. Wieso kommt es also zu solch unterschiedlichen Meinungen und gibt es etwas um die Zweifler zu überzeugen.

Catherine Fibonacci und Sebastian Pobot versuchen es in „Klimawandel“ und greifen zu genau diesen Mitteln. Sie zeigen die unterschiedlichen Ansichten um dann die Wahrheit herauszufiltern und aufzuzeigen, was sich in der Zeit in der das Hörspiel spielt und der heutigen Zeit schon geändert hat. Für die Umsetzung der Geschichte konnten die Macher die Stimmen von Alexander Turrek als T-Rex, Luisa Wietzorek als Raven, Helmut Krauss als Nat, Jaron Löwenberg als Tron, Till Hagen als Ian G., Marie Bierstedt als Nolo, Uschi Hugo als Kate, Jens Riewa als Nachrichtensprecher, Annina Braunmiller-Jest als Michelle Garnor, Markus Pfeiffer als Bankbeamter und Michael Pan als Miles Davison.

„Klimawandel“ war eher eine schwache Episode, ich bin aber wirklich gespannt wie es bei einem eher düsteren Kapitel der neueren deutschen Geschichte in Episode 73 mit „RAF“ weitergehen wird.

