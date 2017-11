Oscar Wilde und Mycroft Holmes Folge 9 Das Erbe des Doktors Hörspielkritik

Oscar Wildes und Mycroft Holmes bisher größter Widersacher Dr. Alfons Grell hat es irgendwie geschafft der tödlichen Lawine in den Schweizer Bergen zu entgehen. Nun ist er erneut auf der Suche im Namen des „Zirkels der Sieben“ nach einer Waffe gegen das Britische Empire. Daher ist sein nächster Halt auch Frankreich, wo er ein Treffen mit einem Gehilfen des berühmten Wissenschaftlers Dr. Jeckyll hat. Dieser gibt Grell ein Serum, welches noch eine Verbesserung von Jeckylls Ausgangsserum ist und die böse Seite des Menschen noch stärker hervorbringt.

Kurz darauf wird das Serum in der Botschaft Österreich-Ungarns eingesetzt. Der Britische Botschafter hat unwissend davon genommen und beginnt sich nun in einen brutalen Hünen zu verwandeln, der die komplette Botschaft verwüstet und alle die sich während eines Empfangs dort aufgehalten haben umbringt. Da die Situation zwischen Deutschland und England gerade wieder gekittet wurde, setzen Holmes und der Britische Geheimdienst alles daran dieses Verhältnis auch als gut zu erhalten.

Zuerst aber muss Wilde gefunden werden, da er sich so gut wie nie an den Hausarrest hält, den man ihm auferlegt hat. Dazu betritt Violet Ishiguro, die Nichte von Holmes, ein mehr als zweifelhaftes Etablissement und holt Wilde in Frauenkleidern bekleidet für die Überfahrt mit der Fähre ab. Schon bald legen die beiden nach Frankreich ab und geben sich dort als Wohltäter aus, die gerne ein Waisenhaus unterstützen wollen. Von diesem scheint das Übel ausgegangen zu sein, was sich auch kurz darauf bestätigt, da nicht nur die Identität der beiden Agenten aufgedeckt wird, sondern ihnen auch noch eine ganze Horde Hydes auf den Hals gehetzt wird.

Die neunte Episode der Hörspielreihe „Oscar Wilde & Mycroft Holmes – Sonderermittler der Krone“ verbindet erneut wieder mehrere klassische Elemente der viktorianischen Erzählkunst mit moderner Dramaturgie. Diesmal dürfen sich Mycroft Holmes und Oscar Wilde der mysteriösen Figur von Robert Louis Stevenson stellen. Dabei handelt es sich natürlich um Mr. Hyde, der das Böse im Menschen in seiner reinen Urgewalt darstellt. Für diese Geschichte wurde die Formel des Serums natürlich noch verstärkt und auch der Träger wurde ein wenig verändert, so dass man nun eine größere Anzahl von Menschen damit infizieren kann.

Jonas Maas als Autor du Sebastian Pobot als Produzent ist es mit dieser Geschichte erneut gelungen ein spannendes Hörspiel zu erschaffen, welches die passende Mischung zwischen Kriminalfall, Mystik, politischer Intrige und Komödie hat. Dadurch werden alle Genres bedient und macht somit das Hörspiel interessanter für eine größere Zielgruppe. Dafür konnten sie auch wieder auf ihre beiden Hauptsprecher Sascha Rotermund als Oscar Wilde und Reent Reins als Mycroft Holmes zählen. Dazu kommen noch Mia Diekow als Violet Ishiguro, K. Dieter Klebsch als Dr. Alfonz Grell sowie Constantin von Westphalen, Jochen Schröder, Otto Strecker, Markus Pfeiffer, Tobias Schmidt, Jens Wendland, Wolfgang Bahro, Detlef Tams, Klaus Dittmann, Friedrich Georg Beckhaus, Julia Fölster, Arianne Borbach, Lutz Riedel, Robert Missler, Patrick Holtheuer, Rüdiger Schulski und Lutz Mackensy.

Mit Dr. Alfons Grell hat Jonas Maas einen unglaublich guten Gegenspieler erschaffen, der auch noch wirklich gut von K. Dieter Klebsch gesprochen wird. Ich bin gespannt wie die Geschichte weitergehen wird und ob es Holmes und Wilde irgendwann einmal gelingen wird den „Zirkel der Sieben“ zu enttarnen und aufzuhalten.

