Monsters and Critics

1851 reist der Franzose Maximilien Gérard in die USA um dort ehemalige Verbrecher der Pariser Revolution zu stellen. Während alle seine Freunde und sogar sein Bruder von der Armee des Kaisers niedergestreckt geworden sind, hat sich Maximilien verstecken können und wurde daher auch von den Soldaten verschont. Während alle anderen Personen an Bord des Raddampfers dem Goldfieber erlegen sind und nur den schnellen Reichtum suchen, will Maximilien nur eines – Rache.

Schon auf dem Schiff kommt es aber zu Problemen. Der Waffenvertreter Mr. Beaver wird von einem kleinen Banditen bestohlen. Maximilien holt Beavers Eigentum wieder und wird dadurch zu einem engen Vertrauten des Mannes. Als Belohnung erhält Maximilien auch einen der neuen Sechsschuss Revolver, die eine Revolution auf dem Waffenmarkt sind. Als die kleine Gruppe dann in San Juan Del Sur ankommt, entdeckt Maximilien den ehemaligen Sergent Barbet, der sofort Maximiliens Rache spürt. Zuerst rammt er ihm das zerbrochene Schwert seines Bruders in die Hand, dann, nachdem er die relevanten Informationen erhalten hat, erschießt er ihn.

Nach einem kurzen Aufenthalt geht die Reise weiter nach San Francisco. Kaum an Land angekommen entdecken einige alte Bekannte aus der kaiserlichen Armee den jungen Maximilien und wollen sich auch kurz darauf in einer Scheune seiner entledigen. Gérard ist natürlich viel schneller als die beiden ehemaligen Soldaten und streckt sie auch mit zwei gezielten Schüssen aus seinem neuen Revolver nieder. Dadurch werden auch direkt zwei Stellen in der Schutzwache von General De Freney frei, von denen Maximilien auch eine Antritt. Der General hat sich selbst als Hüter der Moral ernannt und sorgt seitdem für Ruhe und Ordnung bei den Goldgräbern. Dieses Bündnis bringt Gérard einen Schritt weiter an die endgültige Umsetzung seines Planes und so beginnt seine Reise in den Wahnsinn der Goldgräber.

Mit ihrer neuen Serie „Sonora“ führen uns Autor Jean-Pierre Pécau und Zeichner Benoît Dellac in die wilde Welt des Goldgräbertums. Dabei haben sie sich als Hauptfigur für ihre Serie eine Person ausgesucht, die neben der Geschichte des Goldrauschs durch die Vergangenheit der Figur noch eine weitere Anbindung an historische Ereignisse in Frankreich hat. Dadurch erhält nicht nur die Figur des Maximilien, sondern auch die Geschichte ein wenig mehr Tiefe, so dass man in dieser rauen Westernwelt versinken kann.

Die Geschichte an sich ist recht interessant aufgebaut. Zuerst geht es wirklich nur um die Rache von Maximilien, was sich dann aber im Laufe der Geschichte zu etwas völlig anderem wandelt. Die vielen Nebenhandlungen weben Maximilien ein, so dass er sein eigentliches Ziel fast aus den Augen zu verlieren scheint. Da wäre beispielsweise den Plan den er zusammen mit der hübschen Lola Montez ausheckt, oder auch die Wahrheit, die hinter dem General steht und in die sich Maximilien mehr als einfach einlullen lässt.

Der nun bei Splitter erschienene erste Band „Die Rache“ ist ein fulminanter Auftakt für eine gut durchdachte Westernserie. Persönlich fand ich die Sprünge zwischen den Panels manchmal ein wenig zu groß, so dass die Geschichte ein wenig verwirrend wird. Die Zeichnungen von Benoît Dellac sind genau passend für die Handlung, da sie ebenso rau und düster sind, wie der Schauplatz der Geschichte auch. Mit „Lola Montez“ geht die Geschichte weiter und eines ist jetzt schon gewiss – es wird eine Menge Blut fließen.

Meine Meinung: 8 von 10 Punkten