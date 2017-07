The Coroner Staffel 1 DVD Kritik

Nach einiger Zeit in London beschließt Coroner Jane Kennedy (Claire Goose) zusammen mit ihrer 15-jährigen Tochter Beth (Grace Hogg-Robinson) zurück in ihrer Heimatstadt Lighthaven zu ziehen. Dort zieht sie ins Haus ihrer Mutter Judith (Beatie Edny) und heuert auch dort als Coroner an. Natürlich gibt es auch in Lighthaven genug seltsame Todesfälle, so dass Jane niemals arbeitslos wird.

Ihr zur Seite steht dabei ihr Jugendfreund DS Davey Higgins (Matt Bardock) der Janes unkonventionelle Art der eigenmächtigen Ermittlung eigentlich mag, dennoch hat auch dieses Grenzen und so kommt es nicht selten zu kleinen Streitigkeiten zwischen den beiden Freunden. Doch zum Wohle der Gerechtigkeit legen sie den Streit bei einem kühlen Bier in Micks Pub schnell bei und finden kurz darauf zusammen die Wahrheit heraus.

Dabei sind es nicht immer widerrechtliche Tötungen die von Jane und Davey aufgeklärt werden müssen. Manchmal sind es auch ganz lapidare Unfälle, die nach Mord aussehen und nach einigem Nachforschen dann aber nicht bestätigt werden können. Verdächtige gibt es meistens viele und keiner von ihnen spricht je die Wahrheit, so dass die Arbeit der beiden niemals langweilig wird. Sei es nun, dass ein Containerschiff vor der Küste gestrandet ist und in der Nähe eine Leiche gefunden wurde, oder eine totgeglaubte junge Frau, die mit einem fehlenden Kurzzeitgedächtnis wieder auftaucht und deren Onkel kurz darauf brutal ermordet wurde.

Neben den Kriminalfällen sind es vor allem die wundervollen Landschaften mit Meer und Klippen, die die Serie prägen. Und natürlich die Bewohner Lighthavens. Allein Janes Mutter ist immer junggeblieben, und lebt sich zusammen mit ihrem Freund Mick in jeder erdenklichen Form aus. Mick weiß natürlich als Betreiber des Pubs alles über Lighthaven, und ist auch nicht immer auf der rechten Seite des Gesetzes zu finden. Zwischen Jane und dem verheiratetem Davey knistert es immer wieder, und ständig müssen sie an Anekdoten aus ihrer Jugendzeit erinnern. Das ist ganz nett, teils aber auch nur etwas nervig. Dennoch ist absehbar, dass sich dort in weiteren Folgen etwas entwickeln wird. Als Gehilfe des Coroners arbeitet Clint (Oliver Gomm), der ansonsten lieber surfen geht. Und dann gibt es pro Folge noch die Vielzahl Verdächtiger, die sich an Kuriosität ständig versuchen zu übertreffen. So beispielsweise die Folge mit den verschiedenen Beerdigungsinstituten, in der die Bestatter versuchen Clint zu bestechen um dadurch die Aufträge des Coroners zu erhalten.

Jede Folge schloss damit, dass Jane Kennedy als Coroner einen Gerichtssaalbetritt, und dass das abschließende Urteil (natürlicher- unnatürlicher Tod usw) eingeblendet wurde. Ein wenig verwirrend fand ich zu Beginn die Amtsbezeichnung des Coroners, da Janes Aufgabenbereich nicht in das für mich bekannte Schema eines Ermittlers, eines Anwalts oder eines Gerichtsmediziners passt. Leider sind die Episoden an sich manchmal nicht ganz so spannend und auch die Auflösungen nicht ganz nachvollziehbar. Dennoch ist es nette Krimiunterhaltung mit guten Charakteren und obskuren Verdächtigen.

Karsten Kloß bewertete mit 8/10 Was denkst du darüber?