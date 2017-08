The Founder DVD Kritik

Ray Kroc (Michael Keaton) schlägt sich als Handelsreisender für sechsarmige Milchshake-Mischmaschinen mehr schlecht als recht durch Leben. Die Leute wollen die Geräte nicht kaufen, das Essen in den Diners ist schlecht und so langsam sinkt auch seine Motivation. Da plötzlich erhält er einen Auftrag für sechs dieser Maschinen aus einem kleinen Diner in San Bernadino in Kalifornien. Da Kroc dies gar nicht fassen kann, muss er sich vor Ort davon überzeugen warum gerade dieses Unternehmen sechs seiner Maschinen benötigt.

Was er dort sieht ist etwas völlig neues. Das Essen wird nicht ans Auto gebracht, sondern muss am Schalter abgeholt werden und auch die Wartezeit aufs Essen beträgt nur knapp 30 Sekunden. Kroc ist begeistert und lässt sich von den beiden Brüdern Richard (Nick Offerman) und Maurice (John Carroll Lynch) -Dick und Mac Mcdonald’s erst einmal das neue Konzept der Brüder erklären. Bei einem Essen erklären sie Kroc ihr System, welches auf Schnelligkeit und Innovationen beruht. Bis ins kleinste Detail erklären sie ihm alles, so dass er Feuer und Flamme ist und das Konzept gerne als Franchise vertreiben möchte.

Nach einigem Bedenken willigen die beiden Brüder ein und bieten Kroc einen Knebelvertrag, der ihnen garantiert, dass ihre hohen Standards auch in den Franchise-Filialen umgesetzt werden. Kroc verschuldet sich und eröffnet die erste McDonald’s Filiale nach den strengen Vorgaben der Brüder. Alles läuft bestens und schon bald hat er neue Franchisepartner geworben. Dennoch bleibt der Finanzielle Erfolg aus. Krocs Restaurant hat zu hohe Ausgaben und die Abgaben die er an die Brüder leisten muss sind kaum noch bezahlbar. Durch einen Zufall lernt er Harry J. Sonneborn (B.J. Novak) kennen, der ihm ein völlig neues Geschäftsmodell offenbart, welches seinen eigentlichen Geschäftspartnern nicht wirklich gefällt.



Mit „The Founder“ wird die Geschichte von einem der größten Fastfood Ketten der Welt erzählt. Der Film von John Lee Hancock basiert auf dem Buch von Robert D. Siegel und zeigt mit Michael Keaton in der Hauptrolle die Entwicklung von Ray Kroc, dem Gründer der McDonald’s Corporation. Dieser startete als gewöhnlicher Vertreter und hat sich im Laufe der Jahre durch ein großes Durchsetzungsvermögen und einem gewissen Maß an Gier zu einem der größten Geschäftsmänner der USA entwickelt.

Der Film ist sehr unterhaltsam gemacht Michael Keaton ist ein überzeugender Hauptdarsteller, dem es gelingt die Motivation, aber auch die Selbstsucht von Kroc perfekt darzustellen. Doch auch die übrigen Darsteller sind sehr gut ausgewählt. Offerman und Lynch als Brüder McDonald’s waren die perfekte Wahl für diese Rollen. Sie sind wirklich überzeugend, sei es in ihrem Enthusiasmus für ihre Idee, oder in ihrer Erkenntnis am Ende der Geschichte.

„The Founder“ ist wirklich eine unterhaltsame Spielfilm Biographie. Jeder kennt die beiden goldenen Bögen und dieser Film zeigt, wo der Grundstein für diese Erfolgsgeschichte gelegt wurde. Filmisch sehr gut gemacht und auch die Schlüsselsequenzen haben immer etwas Besonderes, wie eine bestimmte Musik oder ein bestimmtes stilistisches Mittel. Als Bonusmaterial liefert die DVD noch einige Featurettes und Interviews mit den Machern des Films.

Karsten Kloß bewertete mit 10/10