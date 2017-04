Tracy Anderson Fit nach der Schwangerschaft DVD-Kritik

Die DVD-Box „Fit nach der Schwangerschaft“ enthält zwei DVDs mit je einem ausführlichem Ganzkörper-Workout mit den Schwerpunkten Bauch, Beine und Po. Ziel ist es, den Körper nach der Schwangerschaft wieder in seine schön geformte und trainierte Form zu bringen.

Zu Beginn beider DVDs erläutert Tracy Anderson kurz die Zielsetzung ihrer speziell zusammengestellten Workouts. Tracy Anderson selbst in Personal Trainerin von z.B. Gwyneth Paltrow und Shakira.

Die erste DVD beinhaltet „die Tracy Anderson Methode“ mit einem „Bodyshaping workout- ideal nach der Schwangerschaft“. Nach der Einführung, in der Tracy mehrfach betont, dass immerhin 9 Monate Schwangerschaft hinter einer Mutter liegen, und man die Veränderungen langsam angehen muss, versucht sie einem Mut zu machen. Die „Muskeln sollen wieder aufwachen“, aber das benötigt Geduld und Ausdauer. „Es wird mühsam sein, aber du schaffst das!“

Das Workout selbst ist dann gegliedert in verschiedene Kapitel, die man aber auch als ganzes abspielen kann. Es beginnt mit dem Bauchtraining (Bauch, Bauchworkout mit Gewichten und Bauch intensiv), das pro Unterkapitel immer intensiver und schwieriger wird, bis hin zu kaum möglich ohne voriges Training. Leider geschieht der Wechsel zu den Beinübungen dann mitten in der Übung, wenn man also nicht alles abspielt, hat man hier einen unschönen Bruch. Danach geht es weiter mit zuerst leicht aussehenden, aber recht anstrengenden Übungen für die Arme, plus Arme mit Gewichten. Im Anschluss gibt es noch ein ziemlich kurzes Cool Down, mit sehr knappen Dehnungsübungen.

Die Übungen werden in einer angenehmen Atmosphäre gezeigt, Tracy ist in einem gemütlich wirkendem Raum mit viel Holz, Blumen und großen Fenstern zum Garten hin. Die Stimme der Sprecherin ist ebenfalls sehr angenehm und motivierend. Irritierend wirkt dabei die mehr- oder meist eher weniger passende klassische Musik mit vielen Märschen (an unpassender Stelle) und Streichern.

Eine sehr gute Idee ist das „persönliche Workout“, bei dem man sich selbst die Module auswählen kann, die man abarbeiten möchte, bzw. wo man Trainingsbedarf hat oder wo man langsam mit dem Muskelaufbau beginnen kann, ohne von den schwierigeren Übungen überfordert zu werden.

Und dies ist ein großes Manko. Führt man gewisse Übungen ohne Vorkenntnisse oder Vortraining aus, besteht die Gefahr, vor allem den Rücken falsch zu belasten.

Insgesamt erscheinen die Übungen bei Tracy viel zu einfach und leicht. Selbst wenn sie sagt, dass es schwierig ist, sieht man sie nur perfekte Übungen ohne erkennbare Mühe durchführen- für mich eher wenig motivierend.

Nach dem Muskelkater an den Tagen nach dem ersten Training zu urteilen, war es sicher ein sehr effektives Training, mir fehlte leider dennoch etwas der Spaß, bei einigen Übungen fühlte ich mich massiv überfordert.

Als Bonus gibt es noch Interviews mit Gwyneth Paltrow und Tracy Anderson, sowie Werbung für das Buch zur DVD und weiterer Fitness-DVDs.

Die zweite DVD beinhaltet das zweite Ganzkörper Workout inklusive Warm up und Übungen für Arme, Bauch, Beine, Po und Oberschenkel.

In der Einführung hält Tracy zunächst ihr kleines Kind Penelope im Arm. Erneut betont sie, dass in der Schwangerschaft der Körper mit anderen wichtigen Dingen beschäftigt war, und nun jeder Moment freier Zeit, die man sich mit einem Kleinkind schaffen kann, genutzt werden sollte. Jedoch macht sie auch Mut „seid nicht zu streng mit euch“. Außerdem weist sie eindringlich darauf hin, dass die Übungen erst nach Zustimmung des eigenen Arztes begonnen werden sollten. Außerdem sollte beim Stillen darauf geachtet werden, dass ein zu anstrengendes Training das Stillen bzw. die Milchproduktion verschlechtern kann. Generell würde sich aber nach dem Training das Selbstwertgefühl steigern, dann gratuliert sie noch einmal zur Geburt des Kindes.

Das Workout selbst findet dann ohne Kind statt, in einem minimalistisch, betont stylischem Raum in schwarz/weiß, nur mit einigen pinken Farbtupfern an Handtuch, Hanteln und kleinen Applikationen an der Hose. Musikalisch wird das Training nun unterlegt von vor allem einem hämmernden Beat. Das Training beginnt auch direkt ohne weitere Erklärungen- und dabei bleibt es auch. Tracy wird aus mehreren Perspektiven beim Abarbeiten der Übungen gefilmt, erklärt wird jedoch keine derselbigen, Kommandos, wann z.B. gewechselt wird oder ähnliches gibt es nicht. Während des ganzen Workouts spricht Tracy kein einziges Wort, ab und an gelingt ihr wie auf Zuruf im Drehbuch ein leicht gequält wirkendes Lächeln. Dabei ist noch das größte Problem, dass das ganze unsagbar schlecht gefilmt ist. Auch wenn man gewillt ist, die Übungen vernünftig mitzumachen, ist dies ohne Erklärung in den meisten Totalaufnahmen gar nicht richtig möglich. Beispielsweise sieht man sie sich vorbeugen, und dann die weiße Wand, bis sie wieder mit dem Oberkörper hochkommt. Speziell die verschiedenen Armübungen, die sich in allen Ebenen des Raumes variieren, kann man mit der Kameraführung nicht gut erkennen bzw. so schnell verstehen, dass man das Training gut mitbegleiten kann.

Insgesamt ist der Aufbau der folgende: Beginn mit den Armen, dann geht es auf die Knie, um mit Hanteln weiter hauptsächlich die Arme zu trainieren. Dies wird sehr anstrengend, für mich war aber vor allem das lange Knien eine große Herausforderung. Dann geht es weiter mit den Bereichen Beine und Po, hier wird sehr lange in verschiedenen Übungen nur eine Seite trainiert (17 Minuten für ein Bein), wobei die Übungen immer komplexer werden, unter anderem dann unterstützt von Hanteln und einem Knöchelgewicht. Dann geht es weiter zu den Bauchübungen, die aber auch den ganzen Körper mit beanspruchen.

Die gezeigten Übungen sind sicher alle unglaublich effektiv, jedoch machen sie leider keinerlei Spaß, und muten eher wie eine endlose Quälerei an. Ein komplettes Durchhalten ist ohne Übung praktisch nicht möglich, da ärgert es einen fast, dass die Übungen so leicht und mühelos bei Tracy aussehen. Ich denke, es gehört bereits vor dem Start der DVD ein eiserner Wille dazu, den eigenen Körper verändern zu wollen, ansonsten sprachen mich die Art der Durchführung leider gar nicht an.

Im Bonus gibt es neben der Sprachenauswahl nur noch Werbung für weitere DVDs von Tracy Anderson

Insgesamt beinhaltet die DVD-Box zwei umfangreiche Workouts, die, konsequent durchgeführt und ausreichend wiederholt, garantiert den erwünschten Effekt haben werden.

Mich haben beide Workouts leider nicht vollständig angesprochen, wobei ich die Option der ersten DVD, einen eigenen Trainingsplan zu erstellen, sehr gelungen finde, und sicherlich auch weiter ab und an benutzen werde.