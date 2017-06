Tracy Anderson TAVA Dance Party DVD- Kritik

Tracy Anderson ist Personal Trainerin von Berühmtheiten, unter anderem von Jennifer Lopez. Mit ihren DVDs lässt sie auch das normale Publikum an ihren Workouts teilhaben. Die „TAVA Dance Party“ wird auf der DVD selbst angekündigt mit 5 kompletten Fatburner Dance Workouts in verschiedenen Stilrichtungen. Unterstützung erhält Tracy Anderson vom Star-Choreographen Tony Gonzales, der schlussendlich die Übungen/ Schrittfolgen vorführt.

Die DVD verspricht hohe Fettverbrennung und Cardio kombiniert mit Partyfeeling.

Die Workouts sind allesamt grundsätzlich gleich aufgebaut. Tracy Anderson ist mit einer Gruppe von Tänzern in einer Art Tanzstudio zu sehen, zusammen mit dem Choreographen Tony Gonzales. Es beginnt ein etwas langsamerer Probedurchgang zur Erklärung der Schrittfolge. Dann folgt direkt der Durchgang mit Musik, bei dem die Choreographie ohne Unterbrechung durchgetanzt wird. Die dritte Wiederholung steht dann unter der Überschrift „mit Leidenschaft und Musik“.

Als Extra gibt es auf der DVD noch ein 20-Minuten-Cardio-Workout aus Tracy Andersons Fitness Programm „Bodyforming Cardio“.

Leider hat sich diese DVD für mich nicht gelohnt. Durchaus motiviert, Fettverbrennung mit Tanzschritten hinzubekommen, scheiterte ich schon am sogenannten Probedurchgang. Dieser erfolgte zwar zur Erklärung der Schritte ohne Musik und in Teilen etwas langsamer bzw. mit kurzen Unterbrechungen zwischen den einzelnen Anteilen, generell aber war die Schrittfolge bereits in der gleichen bzw. ähnlichen Geschwindigkeit wie später der eigentliche Durchgang. Durchgestylte und durchtrainierte Tänzer wurden vom Choreographen eingezählt, und dann sollte man auch schon wissen (oder ahnen…?), wie die Schritte weitergehen. Wiederholt wurden die einzelnen Elemente nicht, maximal bei der Wendung rechts/links. So sammelte sich eine Choreographie von guten 2 ½ Minuten an, die nett anzuschauen war, bei der ich aber keine Chance hatte, auch nur ansatzweise mitzumachen. Spätestens beim dritten oder vierten Element hatte ich den Anfang bereits wieder vergessen, der Durchgang mit Musik lief dann im Grunde ohne mein zutiefst frustriertes Selbst. Es mag sein, dass die Übungen Fett verbrennen, wenn man sie komplett mit ausführen kann. Da ich nicht mal schaffte, den Probedurchgang mitzumachen, war mein Puls aber nicht mal ansatzweise erhöht, maximal aufgrund des Ärgers über die schlechte Anleitung. Gefühlt habe ich mich wie jemand, der in Tanzfilmen vorgeführt wird als kompletter motorischer Versager. Tänzer oder zumindest in diesen Bewegungselementen Geübte werden sicher Freude daran haben, beim ersten Zusehen eine 2 ½ -Minuten-Choreographie auswendig abspulen zu können. Neben den dürftigen Erklärungen war die Kameraführung sehr irritierend. Statt auf die Füße zu schwenken bzw. eine Totale zu filmen, wurden immer wieder auch Close-ups von Tracy Anderson gezeigt- leider nicht hilfreich, wenn man eh schon nicht mit der Choreographie mitkommt. Ansonsten gibt es tatsächlich pro Workout verschiedene Stile und Musik, sowie wechselnde Outfits von Tracy Anderson.

Vielleicht muss man sich ein einzelnes Workout Schritt für Schritt in Dauerschleife anschauen, um dann effektiv mittanzen zu können. Das ist aber leider nicht das, wofür ich zu Hause Zeit und Raum habe, Spaß und Motivation blieben bei mir völlig auf der Strecke.

Der Klappentext versprach „effektive aber einfach mitzutanzende Fatburner Dance Workouts“, dies kann ich leider nicht nachvollziehen. Die Schritt-für-Schritt-Erklärungen über 2 ½ Minuten lang haben mich als Anfänger klar überfordert, geübte Tänzer werden wahrscheinlich Spaß an der DVD haben.

Das Extra mit dem 20-Minuten-Cardio-Workout war dann leider auch verschwendete Zeit für mich. Tracy Anderson bewegt sich in einem neuen Outfit und einem neuen Studio 20 Minuten lang ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. Auch hier konnte ich den Übungen nicht wirklich folgen, sie selbst gibt an, dass sie sich freut, wenn man mit ihr bis zum Schluss durchhält. Nichts für Anfänger.

Zusammenfassend leider eine für mich als Anfänger völlig enttäuschende Tranings-DVD, die die Möglichkeiten für die Übungen zu Hause bei weitem übersteigt, und zumindest bei mir keinerlei Spaß und Motivation ausgelöst hat, sondern nur Ärger und Frustration.