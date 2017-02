Vera Ein ganz spezieller Fall Staffel 5 DVD Kritik

Lange hat es gedauert, doch nun ist auch die fünfte Staffel der britischen Krimiserie „Vera – Ein ganz spezieller Fall“ mit Detective Chief Inspector Vera Stanhope (Brenda Blethyn) als Hauptfigur. verspricht In vier spannenden Episoden muss die Ermittlerin wieder spannende Mordfälle lösen aus der Gegend in und um Newcastle. Wie auch in den anderen Volumes kann die Ermittlerin aber die Morde nicht alleine aufklären, so dass ihr auch in dieser Staffel ein Team von kompetenten Ermittlern zu Seite steht. Leider hat ihr langjähriger Kollege Detective Sergeant Joe Ashworth (David Leon) eine Beförderung und dadurch seine Versetzung bekommen und so muss sich Vera an einen neuen Partner gewöhnen. Dieses ist Detective Sergeant Aiden Healy (Kenny Doughty), der aufgrund eines Vorfalls die Einheit wechseln musste. Dazu kommen noch Detective Constable Kenny Lockhart (Jon Morrison) und Detective Constable Bethany Whelan (Cush Jumbo) sowie Pathologe Dr. Marcus Summer (Kingsley Ben-Adir), die das Team komplett machen.

Auch die fünfte Staffel beinhaltet wieder vier spannende Kriminalfälle, die von Ort und Mordfall unterschiedlicher nicht sein könnten.

1. Schuldgefühle (Changing Tides)

2. Alte Wunden (Old Wounds)

3. DerTote im Jauche-Becken (Muddy Waters)

4. Vergeltung (Shadows in the Sky)

Im ersten Fall der fünften Staffel „Schuldgefühle“ wird eine völlig verkohlte Leiche in einem explodierten Wohnwagen gefunden. Bei genauerer Betrachtung finden die Ermittler eine versteckte Hanfplantage im Wohnwagen. Könnte dies der Grund für den Mord sein. Am Abend vor dem Mord war ein Junggesellenabschied auf dem Campingplatz und scheinbar ist die Tote eine der Gäste. Die Ermittlungen laufen nicht gerade großartig, doch plötzlich tauchen immer neue Aspekte auf, die für Verwirrung sorgen. Das Handy der Toten wurde morgens noch am Strand geortet und auch die Anzahl der Verdächtigen steigt von Stunde zu Stunde. Ein schwerer Fall in dem sich der neue Kollege sofort richtig beweisen muss.

Im zweiten Fall „Alte Wunden“ werden die Überreste eine Leiche in einem Waldstück gefunden. Scheinbar handelt es sich bei der Toten um eine seit 30-Jahren verschwundene Teenagerin, die bei einem Bergarbeiterstreik verschwunden ist. Die damalige Suche nach der jungen Frau blieb erfolglos, doch nun nimmt Vera die Ermittlungen auf. Ein harter Fall bei dem sich Vera und ihr Team gegen die verschworenen Überbleibsel einer Bergarbeitersiedlung, die niemanden jemals ans Messer liefern würden.

Bei „De Tote im Jauche-Becken“ finden zwei Arbeiter auf einer Farm eine Leiche in einem Jauche-Becken. Der Jugendliche wurde schon vor einigen Tagen erwürgt und kurz darauf in der Grube versenkt. In Verdacht fallen sofort die Gastarbeiter, die auf der Farm täglich arbeiten. Doch als Vera die Ermittlungen aufnimmt, findet sie die Leiche eines dieser Arbeiter in seiner Wohnung. Alles sieht nach Selbstmord aus, doch davor wurde der Mann erwürgt. Leider fallen damit die Verdächtigen weg und irgendwie scheint es auch niemanden zu geben, der den Tod des selbstlosen jungen Mannes wollte, doch etwas muss vorgefallen sein, dass dies geändert hat und einen Mörder auf den Plan rief.

Im letzten Fall der fünften Staffel „Vergeltung“ wird ein liebender Familienvater vom obersten Parkdeck einer Parkgarage geworfen, während seine Tochter einige Etagen tiefer im Auto auf ihn wartet. Niemand kann sich erklären, warum der Mann ermordet wurde, da er sich sozial engagierte von allen respektiert wurde. Bei tieferem Graben stellt sich heraus, dass er scheinbar eine junge Geliebte hatte, die vor allem ein Motiv für den Mord hatte. Scheinbar ist etwas vorgefallen, was die Situation zwischen den beiden verändert hat und ein erster Anhaltspunkt für Vera und ihr Team ist.

Die fünfte Staffel von „Vera – Ein spezieller Fall“ glänzt wieder durch ausgefallene Morde und authentische Mörder. Die Serie ist erneut nach den Romanen von Ann Cleeves gedreht und verspricht erneut ein volles Programm an Krimiunterhaltung. Vor allem die Landschaftsaufnahmen sind wieder total beeindruckend und unterstützen die die düstere Atmosphäre der Serie vollkommen. Auch Vera ist wieder in Höchstform und es gelingt ihr wieder durch ihr hervorragendes „Denken-um-die-Ecke“ die Fälle zu lösen. Leider bietet auch die fünfe Staffel der Serie keine Englischen Untertitel, so dass es bei dem Dialekt aus Newcastle manchmal wirklich schwer ist, der Serie in der Originalsprache zu folgen.

Karsten Kloß bewertete mit 9/10 Was denkst du darüber?