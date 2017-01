Yogatherapie Gestärkt durchs Leben mit Yoga by Kate Hall DVD-Kritik

Kate Hall erklärt auf ihrer neuen DVD „Yogatherapie“ wie man die Bewegungen und Techniken des Yogas benutzen kann, um, wie es der Untertitel beschreibt, „gestärkt durchs Leben“ zu gehen.

Hierzu beginnt die DVD mit einer Yoga-Einführung, die die wichtigen Atmungen wie „Ujjayi-Atmung“ oder „Kapalabhati-Atmung“ für die folgenden Yogatherapien erklärt.Außerdem werden kurz die „Bandhas“ und das korrekte Anlegen des Yoga-Gurts beschrieben.

Das nächste große Kapitel „Yogatherapien“ beinhaltet dann die jeweils etwa 30-minütigen Therapieeinheiten mit den drei Übungsschwerpunkten „Nacken und Schultern“, „Hüfte und Knie“ sowie „Rücken und Bandscheibe“.

Bei allen Einheiten führt Kate Hall die Übungen in schöner Umgebung bei sanfter Instrumentalmusik auf ihrer Yogamatte vor und beschreibt ihre Bewegungen aus dem OFF selbst.

Bei wenig Zeit zum Training oder akuten Schmerzen oder Verspannungen eignen sich die „SOS-Yoga-Workouts“, erneut mit den bereits oben beschriebenen drei verschiedenen Themenschwerpunkten. Die Einheiten sind jeweils auf etwa 15 Minuten verkürzt.

Es schließt sich das „Chair Yoga-Workout“ an, wie der Name verrät diesmal mit Übungen an einem Stuhl und nicht auf der Yogamatte.

Im Kapitel „Meditation“ finden sich dann noch drei verschiedene Meditationen, zu denen Kate Hall anleitet, und mit denen neben dem Körper auch die Seele gestärkt werden soll.

Im Faszientraining kommt dann ganz kurz Detlef D! Soost, der Ehemann von Kate Hall, zu Wort, dann kommt ein allgemeines Faszientraining wiederum vorgeführt durch Kate Hall.

Im Bonus gibt es neben allgemeinen Tipps fürs „Stehen“, „Füße“, Kräftigende Übungen für die Füße“ und „Kopfhaltung“ noch ein Interview mit Kate Hall.

Auf der DVD „Yogatherapie“ gibt Kate Hall einen netten Einblick in Yogaübungen mit den Schwerpunkten, die mittlerweile fast alle Menschen mit Muskelverkrampfungen betreffen, nämlich die Nackenmuskeln und Hüfte bzw. LWS/Bandscheibe.

Nach mehrmaligem Sehen bzw. Mitmachen der Übungen gelang dies auch einigermaßen flüssig. Bei den ersten Versuchen jedoch war es doch recht schwierig, den teils spärlichen Anleitungen zu folgen. Und mit dem Kopf am Boden zwischen den Füßen ließ es sich nur schlecht zum Bildschirm schauen. Hier hätte ich mir gewünscht, dass es in der Einleitung auch eine kurze Beschreibung bzw. langsames Anleiten zu den häufig benutzten Haltungen gegeben hätte. So hätte ich dann der kompletten Trainingseinheit gut folgen können. Aber, wie gesagt, nach mehrmaligem Wiederholen gelang dies immer besser, und es war wirklich angenehm, die Übungen auszuführen. Sie taten dem ganzen Körper gut, ohne dass man allzu sehr ins Schwitzen geriet. Was nicht heißt, dass die Übungen alle leicht sind, einige haben es dann auch erst in der mehrmaligen Wiederholung in sich. Muskelkater kann es also auch trotz wenigem Schwitzen geben.

Die 15-Minütigen Kurz-Workouts helfen tatsächlich gut bei sich anbahnenden Verspannungen. Und bereits nach einigen Wiederholungen verbessert sich die ganze Haltung.

Die Bonuszugaben sind ebenfalls recht hilfreich dabei, auch im Alltag kleine Veränderungen in der Haltung einzubauen. Leider fand sich bei der DVD keinerlei Angaben darüber, was man zu den Übungen an zusätzlichen Hilfsmitteln benötigt. So ist es nett, dass das Anlegen des Yogagurts erklärt wird, jedoch stand vorher nirgendwo, dass bzw. wofür man den bräuchte. Ich habe dann den Gurt weggelassen, und an manchen Stellen ein Handtuch zum Festhalten benutzt. Doch auch hier wusste ich vorher nicht, ob und bei welcher Einheit ich dieses bräuchte oder nicht.

Insgesamt macht die DVD nach einigem Üben tatsächlich Spaß und man merkt recht schnell, welche Muskelgruppen angesprochen werden und oftmals verkümmert sind. Kleinere Mankos der DVD bestehen zwar, dennoch kann ich es zum Trainieren von verspannten Problemzonen im Nacken und Rückenbereich für zwischendurch durchaus empfehlen.