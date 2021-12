KISS kündigen “Music From) The Elder” Vinyl-Release an

Mit “(Music From) The Elder” erscheint am 11. März 2022 via Universal Music von KISS ein Vinyl-Release des neunten Studioalbums, des bisher einzigen Konzept-Albums aus dem Jahre 1981. Grund ist das 40-jährige Jubiläum. Es kommt in einer speziellen und exklusiven Vinyl-Edition.

Kiss – (Music From) The Elder Vinyl Release (© Universal Music)

Die Jubiläumsedition wird in einer streng limitierten Auflage von nur 7000 Stück weltweit – versehen mit dem deutschen KISS Logo – erscheinen. In Deutschland gefertigt, wird es „(Music From) The Elder“ als 1 LP Ausfertigung mit durchsichtigem Vinyl (180g) in einer goldfarben laminierten Hülle geben. Auf der Rückseite durchnummeriert, enthält es außerdem die Texte mit deutscher Übersetzung plus einem Insert mit dem Artwork der australischen und japanischen Auflagen.

“Das ist die Geschichte: „The Boy“ wird rekrutiert und trainiert von einer ominösen Gruppe, die sich „The Council of Elders“ nennt – einer Organisation, die wiederum Teil einer größeren Gruppe mit dem Namen „Order of the Rose“ ist. Im Großen und Ganzen handelt es sich um ein klassisches Superhelden-Epos, dem ewigen Kampf zwischen Gut und Böse. Erzählt aus der Sicht von „The Boy“ und einer Vater-Figur namens Morpheus (by the way: lange bevor es The Matrix gab).” schreibt die Info.

TRACK LIST:

Side A:

Fanfare Just A Boy Odyssey Only You Under The Rose

Side B: