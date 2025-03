Linkin Park: neue Single „Up From The Button“

Linkin Park veröffentlichen ihre neue Single „Up From The Button“, ein Song der von der „From Zero (Deluxe Edition)“ stammt und welche ab dem 16. Mai 2025 erhältlich sein wird. Diese erweiterte Version liefert drei brandneue Tracks, außerdem erscheint eine physische Edition mit fünf Live-Tracks, aufgenommen während ihrer Live-Shows. Die „From Zero“ World Tour startet am 26. April in den USA, in Deutschland finden Shows im Juni und Juli statt.

„Up From The Bottom“ entstand zwischen den Stationen ihrer gigantischen From Zero World Tour.

Dieser Adrenalinschub ebnet den Weg für „From Zero (Deluxe Edition)“. Über die neue Edition sagt Shinoda: „Wir sind unglaublich dankbar für die Resonanz auf From Zero. Dieses neue Kapitel, unsere fortwährende Reise und die Verbindung zu unseren Fans hat alles übertroffen, was wir uns erhoffen konnten. Danke, dass ihr dabei seid.“

Die beiden anderen Tracks auf der Deluxe Edition sind „Let You Fade“ und „Unshatter“.

In Deutschland stehen Stadionshows in Hannover, Berlin, Düsseldorf und Frankfurt an, im Vorprogramm sind Architects (alle Shows) und JPEGMAFIA (Düsseldorf und Frankfurt) zu sehen. Hier die Termine im Überblick:

Juni | Heinz-Von-Heiden Arena, Hannover Juni | Olympiastadion, Berlin Juli | Merkur Spiel Arena, Düsseldorf Juli | Deutsche Bank Park, Frankfurt Juli | Deutsche Bank Park, Frankfurt (Zusatzshow)

© Linkin Park – From Zero (Deluxe Edition) (Artwork)

LINKIN PARK – FROM ZERO (DELUXE EDITION)

VÖ: 16.05.2025 (WARNER RECORDS)

TRACKLISTING

From Zero (Intro) The Emptiness Machine Cut the Bridge Heavy Is the Crown Over Each Other Casualty Overflow Two Faced Stained IGYEIH Good Things Go Up From The Bottom* Unshatter* Let You Fade*

* Zuvor unveröffentlicht