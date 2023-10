Pearl Jam veröffentlichen “Vs.” 30th Anniversary Edition

Pearl Jam und das Label Sony Music veröffentlichen zum 30-jährigen Jubiläum von dem Studioalbum “Vs.” einen neuen Spatial Audio Mix des Albums, der ab dem 20. Oktober verfügbar ist. Außerdem gibt es eine exklusive “Vs. 30th Anniversary Special Edition” auf klarem Vinyl, die ab dem 17. November erhältlich sein wird.

Pearl Jam und Legacy Recordings, die Katalogabteilung von Sony Music Entertainment, feiern das 30-jährige Jubiläum des bahnbrechenden zweiten Albums Vs. mit einer Reihe von Special Releases.

Vs. wird am 17. November in neuen Vinyl- und Kassettenkonfigurationen über verschiedene Partner erhältlich sein. Hierzulande erscheint Vs. als exklusive Clear Vinyl und schwarze Doppel-LP. Pearl Jams eigener Ten Club bietet eine exklusive Doppel-LP (transparentes Orange mit weißen Swirls) und eine transparente Kassette an.

Darüber hinaus veröffentlichen Pearl Jam und Legacy Recordings einen brandneuen Atmos Spatial Audio Mix des Albums, der ab dem 20. Oktober zusammen mit neuen Visualizer-Videos für jeden Track des Albums bei Apple Music verfügbar sein wird.

Pearl Jam – Vs. Clear Vinyl Packshot

Die komplette Tracklist von Vs. findet sich unten:

Pearl Jam – Vs.

Go Animal Daughter Glorified G Dissident W.M.A. Blood Rearviewmirror Rats Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town Leash Indifference

Bonus Tracks (*digital release only):

Indifference Cready Stomp Crazy Mary

Pearl Jam – Vs.

1LP Clear Vinyl/Cassette Side Splits

Side A

Go Animal Daughter Glorified G Dissident W.M.A.

Side B

Blood Rearviewmirror Rats Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town Leash Indifference

2LP Side Splits

A Side

Go Animal Daughter

B Side

Glorified G Dissident W.M.A.

C Side

Blood Rearviewmirror Rats

D Side

Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town Leash Indifference

