Sion, mit Howard Jones (Light The Torch, ex-Killswitch Engage) am Gesang, und mit Jared Dines (YouTuber, Musiker) am Start haben nun ein offizielles Musikvideo zu ihrer letzten Single “Inside The Hollow” veröffentlicht. Das folgt der Veröffentlichung des Debütalbums des Duos, das kürzliches erschienen ist. Es handelt sich nach “More Than Just Myself” und “Drown” um das dritte Musikvideo bisher. Nun könnte ihr euch das ganze aber auch anhören und ansehen.

