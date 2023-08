$uicideBoy$ – YIN YANG TAPES: Spring Season (1989-1990) CD Kritik

Die beiden Cousins Ruby Da Cherry und $lick Sloth ($crim), die seit 2014 zusammen als $uicideboy$ arbeiten, haben mit ihren “YIN YANG TAPES” 4 EPs veröffentlicht und die erste davon ist die “Spring Season”. Der vollständige Titel lautet: “YIN YANG TAPES: Spring Season (1989-1990)”. Etwas länger habe ich überlegt, wie ich die Veröffentlichungen besprechen soll. Als Einzel oder alle 4 Jahreszeiten zusammen. Die erste Variante ist es geworden.

Das Intro gibt das neue Projekt bekannt und bietet die obligatorische G*59 Referenz. Mit “Hot Razor” gibt es den ersten richtigen Song auf der ersten der vier EPs. Mit “2nd world, eastern bloc” bietet das Duo eine Referenz zu Northside, Lacombe in Louisiana an. Dies wurde von $crim in den sozialen Medien aufgelöst. Aber auch Wortspiele wie in “I just bought some land off my LAN” sind sehr schön. Wetto kaufte sich nämlich in der Gegend von New Orleans eigenes Land. Was Sinn ergibt denn LAN steht für Local Area Network. Eigentlich aus der IT, aber eine schöne Referenz. “got them scripts no PHD” bezieht sich auf die Tatsache, das ein PHD in den USA nötig ist um verschreibungspflichtige Medikamente verschreiben zu können. Hier bedeutet es: ich habe so viele verschreibungspflichtige Medikamente, die nur ein Arzt verschreiben kann – wofür der PHD benötigt wird.

Die Referenzen ähnlicher Art sowie die Wortspiele ziehen sich auch durch die Stücke “Realism Vs. Idealism” und “Château Gris”. Die Boy$ sind teil von G*59, wobei G für Grey steht. “Château Gris” ist ein graues Schloss. Durch die eigentlichen Stücke zieht sich auf ein Sample aus dem Lo-Fi Memphis Kit. Aber der Sound richtig nice und geht leicht rein. Die EP ist leider sehr schnell vorbei. Die $uicideBoy$ sind jetzt auch nicht unbedingt für ihre längeren Stücke bekannt. Es hält sich eher kurz, fast schon in einem punkigen Rahmen. Vielleicht noch alte Einflüsse? Ruby da Cherry hat ja mal in einer entsprechenden Band, den Vapo-Rats, gespielt. Mutmaßung, ich weiß. Schönes Album. Bin auf die anderen drei EPs gespannt.