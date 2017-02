Father Brown Staffel 4 DVD Kritik

Mark Williams als Father Brown ist wieder zurück und muss in neuen zehn spannenden Episoden wieder unglaublich skurrile Mordfälle aufklären. Wie auch schon in den vergangenen Staffeln hat er dabei wieder die Hilfe seiner drei Vertrauten. Da wäre zum einen seine Haushälterin Mrs. McCarthy (Sorcha Cusack), die Adlige Lady Felicia (Nancy Carroll) die fast jede Leiche entdeckt sowie ihr Chauffeur Sid (Alex Price). Diese sind dem Pater in jeder Lebenslageeine gute Hilfe und unterstützen ihn sogar dabei der Polizei ein Schnippchen in Form von Inspector Mallory (Jack Deam) zu schlagen.

Die Fälle dieser Staffel könnten nicht seltsamer sein. So muss der Father den Mord an einem erfolgreichen B-Movie Regisseur aufklären, der von seinen Schauspielern gehasst wurde, oder auch den Mord an dem Besitzer an einer Brauerei, dessen Tochter die Nacht zuvor mit Sid verbracht hat. Doch dies ist noch nicht das seltsamste. In einem weiteren Fall wird ein ehemaliger Henker in seinem eigenen Garten vergiftet und es gibt keinen Hinweis, aber auch kein Motiv auf einen Mörder. In der Episode „Der vermisste Mann“ findet ein Mädchen ihren lange verschollenen Vater ermordet im Bett liegend, wobei eine Frau vom Anwesen geflohen sein soll – doch diese Frau scheint es gar nicht zu geben.

Eine sehr witzige Folge ist „Der Narr der Nation“ in der Father Brown von einem ehemaligen Komiker eingeladen wird, den er vor vielen Jahren in eine psychiatrische Anstalt at einliefern lassen. Nacheinander werden die Zweifler in einer Ausstellung über das Leben des Komikers ausgeschaltet. Ähnlich skurril ist auch die Episode „Der Eid des Hippokrates“ bei der Mrs. McCarthy und Lady Felicia einen Autounfall haben und nun zusammen im Krankenhaus liegen. Dort geschehen wundersame Morde, die alle als Unfall getarnt sind. Doch dies ist noch nicht das Schlimmste, da Father Brown eine neue Haushälterin zugeteilt bekommt, die sein Faible für Kriminalfälle nicht teilt.



Eine Father Brown Staffel wäre aber nicht komplett, wenn nicht mindestens in einer Episode der Meisterdieb Flambeau (John Light) auftauchen würde. Diesmal versucht er im Austausch für das Leben seiner Tochter ein wertvolles Kreuz aus dem Besitz der Kirche zu stehlen. Da er dies aber nicht alleine kann, benötigt er dazu erneut die Hilfe von Father Brown.

Wie auch schon die anderen drei Staffeln der BBC Serie „Father Brown“ bietet auch die nun bei Polyband erschienene vierte Staffel einen erstklassigen Krimigenuss. Die Episoden sind oft nach dem gleichen Strickmuster aufgebaut. Ein Mord findet statt, ein Täter wird festgenommen, doch Father Brown findet heraus wer der wahre Täter ist. Was bei dieser Staffel neu war ist die Tatsache, dass der Father manchmal die Moral über das Gesetz gestellt hat, was ich persönlich mehr als Zweifelhaft finde. Dennoch haben mich die Fälle gut unterhalten und ich freue mich auch schon auf die nächste Staffel. Wie bei den anderen Staffeln vorher auch bietet die DVD neben der deutschen Tonspur auch die englische Tonspur sowie deutsche Untertitel. Im englischen Original klingt Inspector Mallory auch nicht ganz so sehr wie eine Witzfigur, was der Figur ein wenig mehr Charakter gibt.

Karsten Kloß bewertete mit 8/10