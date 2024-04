Rapper Eminem kündigte heute sein neues Studioalbum “The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)” für eine Veröffentlichung im Sommer 2024 an. Einer der erfolgreichsten Rapper verschaffte auch Künstler wie 50 Cent, D12 und Obie Trice zum Erfolg. Zuletzt erschien die expanded Edition seiner “Marshall Mathers LP 2” und jetzt gibt es endlich wieder ein Lebenszeichen in Form der Albumankündigung des Rappers.

Hier ist die offizielle Ankündigung zu sehen:

