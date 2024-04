The GazettE: Bassist Reita ist tot

Die japanische Band The GazettE haben auf ihrer Website heute bekannt gegeben, dass ihr Bassist Reita am Montag, dem 15. April im Alter von 42 Jahren gestorben ist. Im offiziellen Statement heißt es, dass die Band „verwirrt und traurig“ über dessen Tod ist. Gleichzeitig bitten sie um Privatsphäre und Verständnis, dass die Beisetzung nur für enge Angehörige stattfinden wird und das bitte respektiert wird.

© The GazettE™ logo

Über die Todesursache wurde nichts bekannt gegeben. Am Todestag war Reita jedoch noch aktiv auf X und schrieb einige Posts, unter anderem zur DVD, die am 17. April 2024 erscheinen soll. Reita war neben Ruki und Uruha eines der drei Gründungsmitglieder der japanischen Rockband. Gitarrist Aoi und Yune am Schlagzeug kamen später hinzu. Letzterer ist allerdings 2022 an einer plötzlichen Krankheit verstorben, ebenfalls im Alter von 42 Jahren.

the GazettEは永遠であってほしいと願う — REITA_the GazettE (@gazette05Reita) April 14, 2024

