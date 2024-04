Als Vorgeschmack auf sein am 07.Juni 2024 erscheinendes Album A Trip A Stumble A Fall Down On Your Knees veröffentlicht der Musiker Seasick Steve mit „Internet Cowboys“ die vierte Single-Auskopplung samt Video.

Schaut euch hier das Video an:

Wer Seasick Steve Live erleben möchte hat hier die Möglichkeit:

20.10. Bierhübeli, Bern

22.10. Freiheitshalle, München

27.10. Batschkapp, Frankfurt

01.11. Metropol, Berlin

03.11. Mojo, Hamburg

