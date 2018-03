Austausch von Offenbarung 23 Episode 74

Leider gab es bei einer Auflage von Episode 74 von Offenbarung 23 eine Fehlpressung. Auf der CD befindet sich nicht der „Club of 27“, sondern Episode 55 „Heiliger Gral 2.0“.

Dieses ist aber kein Grund zu verzweifeln, da Maritim als Label und das Presswerk des Hörspiels dafür eine ganz einfache Lösung haben.

Sollte man von der Fehlpressung betroffen sein, schickt man bitte eine E-Mail an [email protected] Der Austausch wird dann vom Presswerk direkt durchgeführt. Dazu benötigt das Presswerk in der E-Mail zum einen die vollständige Adresse des Kunden, zum anderen auch eine Kopie des O23 Kassenbelegs (als Scan, Foto oder PDF) mit einzigartiger Belegnummer.

Danach erhält man vom Presswerk für den Austausch einmalig eine CD mit der richtigen Pressung der Geschichte in einer Papiertransfertasche.