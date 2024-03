Sperling – Menschen wie mir verzeiht man die Welt oder hasst sie CD Kritik

Am 22. Januar 2021 erschien mit „Zweifel“ das Debütalbum von der Post-Hardcore/Rap-Band Sperling und nun melden sie sich mit Platte Nummer #2 zurück. Auf „Menschen wie mir verzeiht man die Welt oder hasst sie“ werden die Texte wieder von einem ähnlichen Sound-Gebilde begleitet, wie auf dem Erstling der Band. Mittendrin sind Albumgäste wie Mario Radetzky (Blackout Problems) und Joel Quartuccio (Being As An Ocean).

© Sperling – „Menschen wir mir verzeiht man die Welt oder hasst sie (Artwork)

Im „Dunkeln der Ungewissheit“, „innere Orientierungslosigkeit“ und „Weg zu sich selbst“ sind Beschreibung zu den Texten auf diesem neuen Longplayer der Hunsrücker Band. Die Welt wird mit den Worten „Eine Welt mit immer vielfältiger werdenden Lebensentwürfen und immer weniger klar vorgezeichneten Wegen erschwert die eigene Orientierung zunehmend. Gleichzeitig rütteln düstere Zukunftsszenarien wie der Klimawandel und der sich immer stärker zuspitzende politische Rechtsruck erbarmungslos an jedwedem sicheren Fundament. Die Aussicht auf ein sicheres Morgen wird immer schwieriger.“ beschrieben. Etwas, womit sich alle identifizieren können, denke ich.

Das Stück „Verlieren“ gab es als Vorgeschmack zum Album und war eine gelungene Auskopplung. Die verschiedenen Elemente des Sounds sind hier ausgewogen vertreten. Nicht ohne Grund über lange Strecken mein Favorit. Danach folgt mit einem Lo-Fi-Sound der Track „Fallen“. Ebenso deep, mit stärkeren Rap-Elementen. Ebenfalls grandios und eine in Kombination mit „Verlieren“ bekommt man in aller Deutlichkeit die Vielfältigkeit der Band serviert.

Ruhige Momente, die genau so bleiben. Andere brechen irgendwann aus ihrem Gerüst der Ruhe aus, werden brachialer und energischer. Manche brechen Wunden auf, andere streicheln dich, strahlen Geborgenheit aus. Allerdings sorgt die Unbeständigkeit für den nötigen Realismus und der bricht sich dann Bahn.

Ein weiteres gutes Album von Sperling. Schön melodisch, nachdenklich.

Platte im Webshop bei Uncle M

Das gesamte Jahr 2024 über werden Sperling im deutschsprachigen Raum touren.

SPERLING LIVE:

22.02.2024 DE – Göttingen, MUSA *

23.02.2024 DE – Dresden, Tante Ju *

24.02.2024 DE – Hannover, Musikzentrum *

29.02.2024 DE – Jena, Kassablanca *

01.03.2024 DE – Frankfurt, Batschkapp *

02.03.2024 DE – Köln, Live Music Hall *

09.03.2024 DE – Berlin, SO36 *

16.03.2024 DE – Hamburg, Markthalle *

21.03.2024 DE – Nürnberg, Hirsch *

22.03.2024 DE – Stuttgart, Im Wizemann *

23.03.2024 DE – München, Backstage *

29.03.2024 DE – Bremen, Schlachthof *

30.03.2024 DE – Essen, Weststadthalle *

06.04.2024 DE – Langenberg – Crossnight Festival

mit Rogers, Casino Blackout

Teilen mit: Twitter

Facebook

Mehr

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon