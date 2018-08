Monsters and Critics

Nach ihrer Geburtstagsfeier entwickelte sich der Abend leider nicht so wie Lea ihn geplant hatte. Da ihr Partner Florent (mit dem sie nun schon seit 25 Jahren zusammen ist) eine Viagra Tablette genommen hat um seine Potenz zu steigern, setzen bei ihr alle Sicherungen aus. Sie fühlt sich durch diese chemische Erektion nicht nur bedroht, sondern auch in ihrer Schönheit gekränkt. Dabei ist 40 doch das neue 20. Dazu kommt noch, dass Lea die Befürchtung hat, dass Florent ihrer besten Freundin Alexandra schöne Augen gemacht hat und sie denkt, dass er eigentlich viel lieber bei ihr wäre. Nach einem langen und heftigen Streit, darf Florent nun auf der Couch schlafen. Da klopft es an der Tür.

Alexandra steht vor der Tür und beichtet ihren Freunden, dass sie ihren Partner Jean-Fabrice verlassen hat. Dieser behandelt sie wohl zuerst immer wie eine Prinzessin, um sie kurz darauf fertig zu machen. Es ging sogar so weit, dass Alexandra ihm und seiner Geliebten beim Sex auf dem Sofa zuschauen musste. Am Abend nach der Feier war es mit den Beschimpfungen wieder extrem, so dass Alexandra die Reißleine gezogen hat und nun als letzte Zuflucht zu ihren Freunden gegangen ist. Dies ist aber im Moment gerade nicht der perfekte Ort für sie, da die Beiden im Moment ja auch bekanntlich in einer Krise stecken.

Während sich Lea und Alexandra noch über Jean-Fabrice und seine Ausschweifungen unterhalten, taucht dieser plötzlich vor der Haustür auf und randaliert dort. Dieses bleibt natürlich nicht unbemerkt und so gehen die Partybesucher aus der Wohnung über ihnen auf die Straße um den Störenfried ruhig zu stellen. Da dies nicht wirkt, geht auch Lea runter und beginnt damit das Abenteuer ihres Lebens, denn sie nimmt nicht nur Ecstasy, sondern wird auch kurzerhand auf die Party eingeladen. Gleichzeitig schwelgen Alexandra und Florent in gemeinsamen Erinnerungen und unterhalten sich über einen gemeinsamen Urlaub, bei dem sie sich besser kennengelernt haben.

Der zweite und letzte Teil von Jims und Lounis Chabanes Band „Die Erektion“ greift zwar die Handlung aus dem ersten Band genau da auf, wo man die beiden Protagonisten verlassen hat, schlägt aber in der Erzählung einen völlig anderen Weg ein. Während der erste Band hauptsächlich um die Einnahme der blauen Pille und die dabei entstandenen Gefühle der beiden Hauptfiguren ging, hat der zweite Teil der Geschichte nun die Beziehung des anderen Pärchens im Hauptfokus sowie die Angst vorm Altwerden der beiden anderen Figuren.

Wahrscheinlich hat Jim sich gedacht, dass vieles als Konsequenz aus der Einnahme der Viagra-Pille geschieht. Während Florent seiner Liebsten ja eigentlich nur eine Freude machen wollte, sieht sie dies als einen Angriff auf ihre Schönheit und greift daher auch zu drastischeren Mitteln. Während Florent versucht die völlig verzweifelte Alexandra aufzubauen und ihr auch von einem mehr oder weniger geplanten sexuellen Abenteuer mit ihr berichtet, erlebt Lea gerade ihren zweiten Frühling. Diese ist nämlich nach der Einnahme einer Ecstasy Tablette auf einer Party gelandet und zeigt dort einem jungen Burschen, was man mit einem Zumba-Körper noch alles machen kann…

So sehr mich auch das Setting und die Idee hinter dem ersten Band begeistert hatten, so sehr hat der zweite Band dann doch abgebaut, obwohl die Zeichnungen immer noch sehr beeindruckend sind. Die Veränderung der Handlung war ja noch okay. Leider waren dann die Erinnerungen an die offensichtliche Vergewaltigung und das sich selbst Beweisen wie Jung man noch ist, völlig daneben. Meiner Meinung nach sind Jim und Chabane hier leider einen Schritt zu weit gegangen und haben dadurch auch leider das Komödiantische ein wenig zu Nichte gemacht. Während der erste Teil ja noch eine Mischung aus Komödie und Drama und dadurch eine Hommage an das französische Fernsehtheater „Heute Abend im Theater“ von Pierre Sabbagh geschaffen hatte, ist dieser Band jetzt leider nur noch ein Drama und dazu leider auch eines, welches sich – trotz „Happy End“ leider in die falsche Richtung entwickelt.

Meine Meinung: 8 von 10 Punkten