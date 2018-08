Monsters and Critics

Seit einigen Jahren findet der Zeit- und Raumreisende Timelord Doctor Who auch hier in Deutschland immer mehr Fans. So gibt es neben den aktuellen Staffeln im Fernsehen und auf DVD / Blu-ray, nun auch die offiziellen Comics zur Serie. Darüber hinaus gibt es nun auch eine Doctor Who Convention auf der sich Whovians jährlich treffen und die verschiedenen Inkarnationen des Doktors feiern. Dazu erscheinen nun seit einigen Jahren die Abenteuer der früheren Inkarnationen des Doktors bei Pandastorm Pictures.

Nun konnte sich Polyband die Rechte an den Abenteuern des ersten Doktors sichern. Diese Abenteuer sind der Grundstein gewesen für die langlebigste Science Fiction Serie. Zu diesem Zeitpunkt konnte das aber noch niemand ahnen, da die Serie eigentlich schon nach wenigen Episoden abgesetzt werden sollte.

Dabei waren die ersten vier Episoden recht außergewöhnlich für die damalige Zeit. Die beiden Lehrer Ian Chesterton (William Russell) und Barbara Wright (Jacqueline Hill) unterhalten sich nach der Schule über eine ihrer Schülerinnen. Susan Forman (Carole Ann Ford) ist zwar das schlaueste Mädchen in ihrer Klasse, leider aber auch das seltsamste. Sie lebt scheinbar bei ihrem Großvater auf einem Schrottplatz und ist oft gelangweilt vom Unterricht, da sie die Dinge scheinbar schon alle kennt, beziehungsweise als zu einfach ansieht. Als gute Pädagogen machen sich Ian und Barbara natürlich ihre eigenen Gedanken und beschließen Susan zu Hause zu besuchen.

Sie beobachten also wie Susan den Schrottplatz betritt, finden auf dem Schrottplatz selbst aber keine Hinweise auf eine Haus. Das einzige was sie entdecken ist eine blaue Polizeinotrufzelle, die auf einem Schrottplatz aber eigentlich nichts verloren haben sollte. Schon kurz darauf erscheint ein älterer Herr (William Hartnell), der scheinbar in diese Telefonzelle gehen möchte. Als Ian und Barbara ihn aber zur Rede stellen verneint er diese Tatsache, kann dies dann aber nicht mehr leugnen als Susan aus der Teefonzelle kommt. Ian und Barbara dringen in die TARDIS (wie sich herausstellt ist dies der Name für das seltsame Gebilde) ein und erleben dort eine ungeahnte Überraschung. Die Telefonzelle ist drinnen größer als draußen. Nachdem der ältere Herr, der sich nicht nur als Susans Großvater, sondern auch als Doktor vorstellt, an einigen Hebeln hantiert, finden sich die vier seltsamen Reisegefährten in einer längst vergangenen Zeit wieder. Und so beginnt das Abenteuer….

Beim Schauen der Serie musste ich mir immer wieder bewusst machen, wann die Serie gedreht wurde und auch unter welchen Bedingungen die Serie gedreht worden ist. Wer die Spielfilm-Doku“ „Ein Abenteuer in Raum und Zeit“ gesehen hat, der weiß wie schwierig vor allem die Anfangszeit der Serie war. Unter heutigen Gesichtspunkten ist die Machart der Serie eher einfach und das Bild ist sehr verschwommen – trotz Überarbeitung. Die Handlung dieses ersten Handlungsstrangs ist auch ein wenig simple, passt aber durchaus in das spätere „Who-Universum“. Vor allem „das Weglaufen“ vor den Feinden und zur TARDIS ist auch hier schon ein wichtiger Bestandteil der Episoden.

Wie man es von den Veröffentlichungen von Polyband gewohnt ist, ist auch diese DVD wieder angefüllt mit einer Menge Extras. So ist nicht nur eine Dokumentation über den ersten Doktor enthalten, sondern auch vier verschiedene Sketche über die Entwicklung der ersten Episoden. Dafür konnte man unter Anderem Mark Gatiss verpflichten, der dieses für seinen Freund Steven Moffat gerne gemacht hat.

Die Abenteuer des ersten Doktors sind große Fernsehgeschichte und ich freue mich darüber, dass wir diese Abenteuer nun auch auf Deutsch genießen dürfen.