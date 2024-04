Trettmann veröffentlicht Surprise-EP „Your Love Is King“

Trettmann veröffentlicht Surprise-EP mit dem Titel „Your Love Is King“. Der Song „Prototype“ feierte kürzlich seine Videopremiere und ist gleichzeitig die Fokussingle. Der Release dieser EP überrascht. Vor rund einem Jahr erschien das Album „Insomnia“. Die EP „Your Love Is King“ beinhaltet vier brandneue Songs mit Produktionen von Ahzumjot, Dexter, Florida Juicy, Levin und Vekst – fünf Producer aus den unterschiedlichsten Subgenres der Deutschrap-Landschaft, die alle fünf an den Beat-Gerüsten der EP beteiligt waren.

Die Video-Single erzählt von Liebe und Liebesverzicht. Das autobiografische Stück „NAWW“ ist eine berührende Wendegeschichte mit einem Feature von Uschi Brüning, der größten Jazzsängerin Ostdeutschlands, einer DDR-Popikone der Siebziger- und Achtzigerjahre, die nicht zuletzt für Trettmanns Familie prägend war. „NAWW“ („Nach allem was war“) erzählt gewissermaßen die Vorgeschichte von „Grauer Beton“.

© Trettmann – Your Love Is King (Cover)

Tracklist

So Lang Woanders Prototype NAWW (feat. Uschi Brüning)

“No More Sorrow” Tour

09.12. – Hamburg – Sporthalle

11.12. – Leipzig – Quarterback Immobilien Arena

12.12. – Hannover – Swiss Life Hall

13.12. – Berlin – Max-Schmeling-Halle

15.12. – Stuttgart – Hanns-Martin-Schleyer-Halle

16.12. – Frankfurt – Festhalle

18.12. – Zürich – Halle 622

19.12. – Köln – Lanxess Arena

19.12. – Wien – Raiffeisen Halle im Gasometer

23.12. – München – Zenith

EP vorbestellen

