Beatsteaks mit neuer Single “Detractors”

Die neue Single der Beatsteaks mit dem Titel “Detractors” ist draußen und bietet einen ersten Vorgeschmack auf das kommende Studioalbum “Please”. Mehr zum neuen Album findet ihr hier bei uns. Angekündigt wurde der Track mit den Worten: “”DETRACTORS” – das erste Lied unseres neuen Albums erblickt heute um 0:00 Uhr die Lautsprecher der Welt. Aufgenommen von und mit unserem Produzenten Olaf Opal: Der Bass leiert, Götz klopft den Takt, Arnim singt die Worte, die uns die Welt bedeuten, Bernde spielt Solo, Peter schreddert knapp links von der Mitte und singt die zweite Stimme – alles wie immer und doch alles NEU und größer als die Summe der einzelnen Teile. They can’t touch us, they can’t hold you back no more … Folgt uns in die unendlichen Weiten der nächsten Staffel Beatsteaks, PLEASE!

© Beatsteaks – Please (Artwork)

Unser neues Album “PLEASE” erscheint am 28.06. im Gatefoldcover mit bedruckten Innenhüllen als auf 5.000 Stück limitierte Edition in weißem Vinyl und als schwarze, unlimitierte Vinylversion, als Digipack-CD mit 20-seitigem Booklet sowie als Download/ Stream und ist über den Link in der Bio vorbestellbar!”

Beatsteaks Live:

24.06.2024 Stuttgart, LKA Longhorn (Ausverkauft)

25.06.2024 Hannover, Capitol (Ausverkauft)

28.06.2024 Berlin, Wuhlheide

29.06.2024 Berlin, Wuhlheide

21.09.2024 CH-Rubingen, Mühle Hunziken (Ausverkauft)

22.09.2024 CH-Zürich, Dynamo (Ausverkauft)

23.09.2024 CH-Zürich, Dynamo

25.09.2024 AT-Wien, Arena Open Air (Ausverkauft)

26.09.2024 München, Zenith

28.09.2024 Bremen, Pier 2 (Ausverkauft)

29.09.2024 Bielefeld, Lokschuppen (Ausverkauft)

01.10.2024 Leipzig, Haus Auensee (Ausverkauft)

02.10.2024 Offenbach, Stadthalle Offenbach (Ausverkauft)

04.10.2024 Köln, Palladium (Ausverkauft)

05.10.2024 Hamburg, Edel-Optik-Arena (Ausverkauft)

Festivals 2024

08.08.2024 – 10.08.2024 Püttlingen, Rocco del Schlacko

08.08.2024 – 11.08.2024 Rothenburg ob der Tauber, Taubertal Festival

07.08.2024 – 11.08.2024 Eschwege, Open Flair

