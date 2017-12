Doctor Who Phobos von Eddie Robson Hörspielkritik

Der Doktor und seine aktuelle Begleiterin Lucy Miller landen auf dem Marsmond Phobos. Kaum haben sie die TARDIS verlassen, schweben sie auch schon in Lebensgefahr, da sie beinahe von einem waghalsigen Sportler überrannt werden. Von diesen Sportlern gibt es auf Phobos sehr viele. Da sich der Nervenkitzel auf der Erde in Grenzen hält, mussten sich die Extremsportler einen neuen Ort suchen, um ihrem Hobby nachzukommen und den besonderen Kick zu finden. Durch einen glücklichen Zufall ist man auf Phobos aufmerksam geworden, da sich dort ein natürliches Wurmloch (scheinbar ohne Boden) befindet.

In letzter Zeit häufen sich aber seltsame Todesfälle auf Phobos, da der Planet seine Ressourcen nun zu verteidigen scheint. Immer wieder tauchen seltsame Wesen auf, die Jagd auf die Extremsportler machen und sie im schlimmsten Fall auch umbringen. Kai Tobias und seine Frau Eris betreiben auf dem Mond ein kleines Unternehmen, welches den Extremsportlern Unterkunft und auch ein wenig Verpflegung bietet. Sie warnen die Sportler immer wieder vor den Gefahren, doch diese suchen nur den Kick und nehmen dadurch immer größere Gefahren auf sich.

Nun sind der Doktor und Lucy mitten im Geschehen. Zuerst einmal glaubt der Doktor nicht an ein natürliches Wurmloch, ebenso wenig wie an die Rache des Planeten. Daher beginnt er natürlich mit eigenen Nachforschungen, die wie so oft etwas völlig anderes ans Licht befördern als man vorher angenommen hat. Derweil spitzt sich die Lage im Sportlerlager zu, da plötzlich zwei Fremde auftauchen, die nicht nur komisch aussehen, sondern auch noch mit ihrem Gehabe für einiges Aufsehen sorgen. Daher liegt der Verdacht nahe, dass diese etwas mit den seltsamen Vorfällen zu tun haben. Dies ist aber nicht der wahre Grund, da plötzlich eine sehr alte Kreatur auf der Bildfläche erscheint und für Angst und Schrecken sorgt…

Die Doctor Who Geschichte „Phobos“ von Eddie Robson ist die fünfte Geschichte um den achten Doktor und seine Begleiterin Lucy Miller. Diese sind zusammen durch Zeit und Raum unterwegs um nicht nur ständig neue Abenteuer zu erleben, sondern auch Lucy wieder zurück in ihre Zeit auf der Erde zurückzubringen. Durch einen ausgeklügelten Plan der Timelords ist Lucy auf der TARDIS gestrandet und hat keine Chance durch den Doktor wieder nach Hause gebracht zu werden – doch warum?

In dieser überaus interessanten und vor allem unterhaltsamen Geschichte stolpern Lucy und der Doktor erneut in ein mehr als seltsames Abenteuer. Erneut lernen die beiden wieder nette, aber auch seltsame Bewohner des Weltalls kennen, wie beispielsweise Farl oder Amy. Diese beiden werden von Lucy als kleine Prinzessin und Hagrid beschrieben und geben ein mehr als seltsames Paar ab. Nicht nur in dieser Beziehung, sondern auch bei vielen anderen Gelegenheiten sorgt vor allem Lucys scharfe Zunge für gute Unterhaltung, da sie mehr als einmal eine passende Popkultur Anmerkung macht, die das Nerdherz höher schlagen lässt.

Für die Umsetzung konnten die Macher bei Big Finish Productions erneut auf die Mitarbeit von Paul McGann und Sheridan Smith, die nun schon seit fünf Folgen gut im Team agieren. Dazu kommen für diese Episode, bei der Barnaby Edwards Regie geführt hat, noch die Stimmen von Timothy West als Kai Tobias, Nerys Hughes als Eris, Ben Silvestone als Drew, John Schwab als Hayden, Tim Sutton als Farl und Katarina Olsson als Amy. Mit den Soundeffekten und der passenden Musik fühlt man sich direkt in einer Doctor Who Episode, selbst wenn man nur Kino für die Ohren hat.

Wie auch die anderen Hörspiele mit dem achten Doktor ist auch diese Geschichte wieder in der englischen Originalsprache. Um in den vollen Genuss dieser Geschichte zu kommen, sollte man die Sprache wirklich gut verstehen. Zusätzlich zur Geschichte bekommt man noch einige Interviews mit den Darstellern, in denen sie erzählen, wie sie zur Serie gekommen sind und vor allem was Doctor Who für sie bedeutet.

Karsten Kloß bewertete mit 9/10