Fallen Episode 6 Labrags Hörspielkritik

Die Engel sind in Prag angekommen und sind auf der Suche nach der jungen Elisabeth Marie Dufage. Diese hat eine besondere Gabe, da sie die Wahrheit von der Lüge unterscheiden kann und ist somit eine wichtige Figur für die beiden konkurrierenden Engelfraktionen geworden. Denn nur sie alleine kann das Buch der Engel lesen und das geheime Wort herausfiltern, welches alle Engel entweder retten oder vernichten wird.

In einem verzweifelten Versuch schickt die Söldnerin Soderquist Marie in den Wald um den Engeln zu entkommen. Dabei trifft Marie auf den ehemaligen Engel Gibr, dessen Seele sich nun im Körper eines sterblichen befindet. Dieses hat er aus Liebe gemacht, da seine Frau nun aber Tot ist und seine Tochter verschwunden ist, bereut er diesen Schritt nun. Gibr hat es sich nun aber zur Aufgabe gemacht Marie zu Beschützen und vor den Engeln in Sicherheit zu bringen.

Den ersten Angriff kann er noch abwehren, doch gegen eine Attacke aus der Luft kann er leider nichts mehr ausrichten. In einem Duell gegen seinen ehemaligen Lehrmeister verliert er fast sein Leben, doch dieser findet die Mühe nicht wert und denkt, dass Gibr mit der Sterblichkeit schon genug bestraft ist.

Während Marie sich nun in der Gewalt der „weißen Engel“ befindet, versuchen Gibr, Soderquist und Friedrich von Gartner alles um sie zu retten. Dazu nutzen sie Gibrs Insiderwissen und sind daher auf dem Weg ins geheime Hauptquartier der weißen Engel.

Mit der sechsten Episode von Marco Göllners Hörspielreihe „Fallen“ ist der erste Handlungszyklus erstmal vorbei. Ja, erstmal vorbei, da die Serie so ein vollkommen offenes Ende hat, dass ich persönlich ein wenig enttäuscht war. Die Geschichte, die auf sechs Episoden angelegt war und bei der sogar auf dem Klappentext gesagt wird, dass man den Höhepunkt der Geschichte erleben wird, ist noch lange nicht zu Ende. Viele Fragen sind zwar geklärt worden, doch leider hat Göllner auch viele neue Handlungsstränge geöffnet, so dass man wirklich gespannt sein darf, ob und wie die Geschichte weitergehen wird.

„Labrags“ schließt also den ersten Handlungsstrang ab. Auch in dieser Geschichte ist Göllner wieder eine gute Mischung zwischen Fantasy / Mystery / Horror / Science-Fiction und Action-Drama gelungen. Die Handlung spitzt sich immer mehr zu und auch viele ungeklärte Fragen aus den ersten fünf Episoden werden geklärt. Ich hätte mich persönlich darüber gefreut, wenn man für die vierte Episode ein anderes Titelbild gewählt hätte. Dadurch war die Offenbarung um Soderquist jetzt nicht so schockierend wie erwartet. Dennoch ist Göllner wieder ein spannendes Hörspiel gelungen, welches nicht nur überraschend, sondern auch sehr schockierend ist.

Auch für die Umsetzung der letzten Episode konnte Göllner auf das nun schon bekannte Sprecherteam zählen. So kann man erneut Lilli Martha König als Elisabeth Marie Dufage, Frank Röth als Friedrich von Gartner, Kaya Marie Möller als Soderquist und Florian Halm als Gibr hören. Dazu kommen noch Thomas Thieme, Romanus Fuhrmann, Axel Lutter, Oliver Siebeck, Tilo Schmitz, Wanja Mues, Gerrit Schmidt-Foß, Frank Otto Schenk, Michael Prelle, Asad Schwarz, Rene Dawn-Claude, Bodo Wolf, Marieke Oeffinger und Till Hagen. In kleinen Gastrollen sind Comedian Hennes Bender und Comicautor und -künstler Ralph Rute zu hören.

„Fallen“ hat mir wirklich gut gefallen und ich hoffe wirklich, dass Marco Göllner uns Hörer jetzt nicht zu lange warten lässt, bevor es weitergeht. Die Serie hat noch ein unglaubliches Potential und es kann doch jetzt nicht einfach vorbei sein – oder doch?

