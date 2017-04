Flash Sonderband 1 Die Flash-Akademie von Joshua Williamson, Carmie Di Giandomenico und Neil Googe Comickritik

Nach einem Blitzeinschlag ist Barry Allen der schnellste Mann der Welt. Als Flash vereitelt er in Central City Verbrechen und hilft in seiner Freizeit auch noch denen die es am dringendsten brauchen. Barry kann dies alles, da für ihn eine Minute im wahrsten Sinne des Wortes eine Ewigkeit bedeutet. Auch wenn Barry alle Zeit der Welt hat und mit der seltsamen Speedforce verankert ist, scheint ihm doch etwas zu fehlen. Erst als Wally „Kid Flash“ West aus der Speedforce auftaucht wird Barry einiges klar. Irgendetwas oder irgendjemand lenkt die Geschicke der Superhelden und hat als Machtdemonstration Wally aus den Erinnerungen seiner Freunde gelöscht.

Nun hat Barry eine neue Aufgabe. Die Erforschung der Speedforce gehört dazu, aber auch die Wahrheit hinter dem seltsamen Brief in Batmans Höhle, der von seinem Vater verfasst wurde. Bei einem Überfall auf einen Transporter der S.T.A.R. Labs ist Flash sofort zur Stelle und versucht die Gangster, die sich selbst als Black Hole betiteln, aufzuhalten. Auch sein Polizeikollege August Heart ist vor Ort und versucht Flash bestmöglich zu unterstützen. Bevor sie Black Hole aber endgültig stoppen können wird August ebenfalls vom Blitz getroffen.

Auch August stirbt nicht und auch er ist danach mit der Speedforce verbunden. Barry ist nun also nicht mehr alleine und August hilft ihm Black Hole aufzuspüren. Dabei ist das nächste Aufeinandertreffen der Speedster und der Gangster noch folgenschwerer als das erste, denn erneut schlägt der Blitz ein. Diesmal trifft es aber nicht nur eine Person, sondern viele, die nun alle mit der Speedforce verbunden sind. Eine große Aufgabe steht Flash bevor, nicht nur dass er immer noch versuchen muss Black Hole und ihren Kopf Dr. Carver aufzuhalten, er muss zusätzlich auch noch eine ganzen Menge neuer Speedster unterweisen, die plötzlich in den Besitz von außergewöhnlichen Kräften gekommen sind. Zu allem Überfluss taucht auch wie aus dem Nichts ein neuer Schurke auf, der den neuen Speedstern die Verbindung zur Speedforce kappt und sie damit ermordet.

Die Wiedergeburt des DC Universums geht in die nächste Runde. Mit der Serie „Flash“ Veröffentlicht Panini eine der wichtigsten Reihen des neuen DC Universums, da der Speedster zusammen mit dem dunklen Detektiv Batman versucht die seltsamen Überschneidungen der Universen aufzudecken. Vor allem der komische Smiley in der Bathöhle ist eines der größten Rätsel für die beiden Detektive.

Verantwortlich für den Neustart der „Flash“ Reihe ist Autor Joshua Williamson, der neben seinen Eigenkreationen „Birthright“ und „Ghosted“ auch als Autor für das „Neue 52“ DC Universum verantwortlich war. Williamson gelingt es die Atmosphäre einer Flashgeschichte perfekt einzufangen, da es ihm gelingt den Speedster niemals stillstehen zu lassen. Barry eilt durch die Geschichte, sein Verstand ist dabei aber Glasklar und ist immer am Arbeiten.

Als Zeichner konnte Williamson als Hauptzeichner Carmine Di Giandomenico verpflichten. Der Italiener ist ein Meister seines Fachs und nutzt seinen europäischen Stil um Leben in den schnellsten Mann der Welt einzuhauchen. Dabei sind seine Zeichnungen eher ein wenig kantig, was mir persönlich nicht so richtig gefällt. Dennoch gelingt es ihm den Charakter Flash unglaublich geschickt in Szene zu setzen, da dieser immer irgendwelche Blitze um seinen Körper hat, die seine Verbindung zur Speedforce darstellen. Das letzte US-Heft des ersten Bandes wurde von Neil Googe gezeichnet. Dieser hat einen eher Comichaften Stil und ist vor allem durch seine Arbeit an der Wildstorm Reihe „Welcome to Tranquility“ bekannt.

Williamson, Di Giandomenico und Googe sind ein perfektes Team, welches die Wiedergeburt des schnellsten Mannes der Welt mehr als gelungen darstellt. Da die Haupthandlung noch lange nicht zu Ende ist bin ich sehr gespannt, wie die Geschichte im zweiten Sonderband weitergehen wird und was es mit den vielen Speedstern auf sich hat.

Karsten Kloß bewertete mit 9/10 Was denkst du darüber?