Monsters and Critics

Da die Leiche eines Mitarbeiters eines neuen Windpark nach einem Sturm an der nahen Küste angespült wird, beginnt Kommissar Mads Justesen (Thomas Bo Larsen) mit Ermittlungen im Umfeld des Windparks. Zuerst besucht er den Vater des Verstorbenen, der ihn zu seinen Kollegen begleitet. Aus Angst davor, ihre Jobs zu verlieren, wollen die Männer erst nicht mit der Wahrheit heraus, dann aber gestehen sie doch, dass sie wie moderne Sklaven schuften müssen, auch bei gefährlichem Wetter, und dass dies auch die Todesursache fürden Jungen gewesen sei. Mads verspricht Aufklärung, aber tatsächlich verlieren die Männer ihre Arbeit. Offiziell waren sie bei einem Subunternehmer von Energreen angestellt, einem riesigen Konzern für erneuerbare Energien. Mads schwört sich selbst und dem Vater des Ermordeten, Energreen nicht ungestraft davonkommen zu lassen.

Gelegenheit hat er, als er in einer Polizei-Abteilung aushelfen soll, in der es hautsächlich um Wirtschaftskriminalität geht. Zusammen mit seinem Kollegen Alf Rybjerg (Thomas Hwan) ist er einigen Indizien auf der Spur. Doch vor allem Alexander „Sander“ Sødergren (Nikolaj Lie Kaas), der Chef von Energreen geht skrupellos nicht nur sprichwörtlich über Leichen. Zur neuen Leiterin der Rechtsabteilung wird die junge und ambitionierte Anwältin Claudia Moreno (Natalie Madueño) ernannt. Sie organisiert einige Deals und deckt viele Machenschaften von Sander, unter anderem wickelt sie die Entlassung mit großzügiger Abfindung von zwei Mitarbeitern ab, denen die Polizei schon auf der Spur war.

Einem dieser Mitarbeiter wurde das Auto gestohlen – mit 2 Millionen Euro im Kofferraum. Diese schnappt sich der Autoknacker Nicky Rasmussen (Esben Smed Jensen), und sein Partner Bimse (Lucas Hansen), die das Geld erst einmal vergraben und abwarten, ob es jemand vermisst. Nach einigen Tagen hören sie immer noch nichts von verschwundenem Geld, so dass sie nun versuchen das Geld zu waschen. Leider ist das Ganze nicht so einfach, so dass Nicky seinen Schwiegervater mit an Bord nehmen muss, der seine Kontakte spielen lässt. Dennoch ist die Gefahr lange nicht vorüber, denn bei dem Geld lag noch ein I-Pad auf dem wichtige Informationen über die Machenschaften von Energreen gesichert sind. Als Nicky für dieses Wissen ein wenig Geld haben möchte, gerät er leider an den schwedischen Auftragskiller P (Claes Jungmark) der Nicky zuerst Mundtot machen möchte, ihn dann aber für seine Zwecke einspannt.

Gleichzeitig taucht auch Claudia tiefer in die Machenschaften von Energreen ein. Zuerst findet sie heraus, dass einige Patente gar nicht so funktionieren wie beworben, dann wird sie auch noch ausführendes Organ bei der Auflösung einer eigentlich gut laufenden Unternehmung, die erst vor kurzer Zeit von Energreen aufgekauft wurde. Claudia schluckt aus Ehrgeiz alles, bis es ihr auch irgendwann einfach zu viel wird. Als sie Zeuge wird, wie eine Journalistin, die mit einem Enthüllungsbericht gedroht hat, überfahren wird – direkt vor den Augen von ihr und ihrem Sohn, beschließt sie, nicht mehr tatenlos zuzusehen.

Die bei Edel:Motion erschienene Serie „Follow the Money“ ist ein wirklich spannender Wirtschaftsthriller, der seinen Fokus nicht nur auf die Haupthandlung legt, sondern auch noch auf mehrere Nebenhandlungen. Diese Nebenhandlungen hängen dennoch alle mit der Haupthandlung zusammen und verleihen der Geschichte somit mehr Tiefe. Dabei ist es spannend zu sehen, wie auch der Fokus bei den Protagonisten wandert. So ist manchmal Mads mit seiner Familie der Hauptakteur, dann wieder der kleine Bandit Nicky und damit man die andere Seite der Wirtschaftskriminalität kennenlernt auch Claudia, bei der man aber nie weiß, ob man sie jetzt hassen oder bedauern soll.

Persönlich fand ich die Serie wirklich spannend. Die Handlung war wirklich überraschend und das Ende hat mich echt vom Hocker gehauen. Zwischendurch schwächelt die Serie ein wenig und ist auch manchmal recht langatmig, worüber man aber in der Länge aber hinwegsehen kann. Die Darsteller sind wirklich gut ausgewählt worden und fügen sich perfekt in ihre Rollen. Nikolaj Lie Kaas als skrupelloser Geschäftsmann, der nach außen immer der freundliche Typ, der aber für seine Ziele über Leichen geht und sogar einen Killer in der Hinterhand hat. Thomas Bo Larsen ist als Polizist gut gewählt, da er nicht nur den knallharten Ermittler spielen kann, sondern auch den Familienvater, de r mit mehreren Schicksalsschlägen fertig werden muss. Ich bin sehr gespannt, wie es in der zweiten Staffel mit der Handlung weitergehen wird.

Meine Meinung: 9 von 10 Punkten