Geisterjäger John Sinclair Folge 115 Planet der Magier Hörspielkritik

Endlich haben John Sinclair und sein Kollege Suko es geschafft und haben einen Weg auf den Planet der Magier gefunden. Dies verdanken sie vor allem der Hexe Jane Collins, die die Freunde für ihre eigenen Zwecke nutzen will und sich einige eigene Gegenspieler vom Hals schaffen möchte – allen voran Arkonada und ihre damalige Mentorin Wikka, die sich nun zu einer ihrer erbittertsten Feinden entwickelt hat. Der Planet der Magier ist aber nicht so einfach zu überqueren, wie die drei es sich gedacht haben. Plötzlich befinden sie sich auf einem seltsamen Jahrmarkt, der von Zyklopen belebt wird. Da plötzlich entdeckt Suko aber Shao unter den Artisten und lenkt so die Aufmerksamkeit der Monster auf sich.

Auf der Erde muss der Reporter Bill Conolly einen anderen Weg auf den Planet der Magier finden. Hierzu benötigt er nur die Mithilfe von Professor Chandler, der vor vielen Jahren schon einmal auf dem Planet der Magier war und von dort eine seltsame Waffe mitgebracht hatte. Der Professor ist aber gar nicht so einfach zu erreichen, denn vor einigen Jahren hat er sich eine Burg gekauft auf der er nun als Einsiedler seinen Experimenten nachgeht. Bevor Bill aber dort ankommt hat schon jemand anderes Versucht Chandlers Hilfe zu bekommen – Wikka. Diese wartet nur darauf, dass Bill Conolly die Burg betritt…

Gleichzeitig versucht Kara, die Schöne aus dem Totenreich, einen Weg auf den Planet der Magier zu finden. Nach dem Verrat ihres Freundes Myxin steht sie wieder alleine da und versucht dennoch alles um John und Suko auf dem Planeten der Magier irgendwie behilflich sein zu können. Sie erreicht den Planeten gerade noch rechtzeitig, da sie John und Suko aus den Klauen der Zyklopen retten kann. Doch damit nicht genug, da der Planet je nach Situation seine Form ändert, bietet sie den Freunden an, sie zu Arkonadas Schloss zu bringen. Ein gefährliches Unterfangen, denn wenn Kara aus irgendeinem Grund den Planet verlassen muss, dann sind die Freunde verloren.

„Planet der Magier“ ist der dritte Teil des gleichnamigen Vierteilers. Die Lage spitzt sich immer weiter zu und das Leben von John Sinclair und seinen Freunden ist immer weniger wert, da ihre Gegenspieler alles in ihrer Macht stehende unternehmen, um sie auszulöschen. Dabei gelingt es ihnen sogar enge Verbündete auf ihre Seite zu ziehen, die John nun auch nach dem Leben trachten. Die einzige Rettung liegt auf dem Planeten der Magier.

Die Grundlage für diese Geschichte liegt erneut in den John Sinclair Romanheften. Diesmal handelt es sich um Heft 310 aus dem Jahre 1984 von John Sinclair Autor Jason Dark. Diese Geschichte wurde erneut von Regisseur Dennis Ehrhardt adaptiert, der die Geschichte damit in unserer Zeit ansiedelt.

Für diese Geschichte konnte Ehrhardt seine bekannte Crew als Sprecher verpflichten. So kann man erneut Dietmar Wunder als John Sinclair, Alexandra Lange als Erzählerin, Martin May als Suko, Detlef Bierstedt als Bill Conolly, Susanna Bonasewicz als Kara, Franziska Pigulla als Jane Collins, Silke Haupt als Shao, Daniela Hoffmann als Sheila Conolly, Sandra Schwittau als Wikka und Achim Schülke als Sir James Powell zu hören. In weiteren Rollen kommen dazu noch Robin Brosch, Walter Gontermann, Achim Buch, Helmut Zierl, Bodo Wolf, Stefan Krause, Peter Matic, Jürgen Holdorf, Frank Felicetti, Frank Gustavus, Pjotr Olev und Tim Kreuer.

Dieser Vierteiler ist wirklich spannend. Ehrhardt ist es gelungen die Spannungskurve fast die ganze Zeit über oben zu halten und durch die Cliffhanger am Ende der einzelnen Episoden freut man sich immer wie ein kleines Kind auf die Fortsetzung der Geschichte in der nächsten Folge. Eine Episode noch bis zum Ende dieses Handlungsstranges. Ich bin sehr gespannt, wie diese Geschichte zu einem Ende gebracht wird und welche weiteren Abenteuer die Ermittler noch erleben werden.

