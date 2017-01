KiKANiNCHEN Magazin 01 / 2017 Comickritik

Schon seit vielen Jahren ist das blaue Kaninchen das morgendliche Maskottchen des Fernsehsenders KiKA von ARD und ZDF. Nach einigen Büchern im Egmont Balloon Verlag veröffentlicht Egmont Ehapa Media nun im vierteljährlichen Rhythmus das passende Comicmagazin dazu.

Das Magazin ist angedacht für Kinder im Vorschulalter, also von 3 bis 6 Jahren und beinhaltet neben spannenden Geschichten auch viele Mitmachmöglichkeiten. Durch das Magazin führen dabei das KiKANiNCHEN sowie seine Freunde Christian und Anni, die den blauen Quirl dabei tatkräftig unterstützen. Dabei ist der Aufbau des Heftes so wie die vielen anderen Kinder-Hefte die im Augenblick auf dem Markt sind. Neben dem eigentlichen Heft gibt es auch bei KiKANiNCHEN eine Spielzeugbeilage, welche die Kinder begeistern und die Eltern zum Kauf anregen soll.

Zu Beginn des Heftes erhält man vom KiKANiNCHEN eine Einleitung in das Extra, dem eine Geschichte mit KiKANiNCHEN und Christian folgt, in der sie Papier zu einem Abenteuer reißen. Nach einigen kindgerechten Rätseln und einem Lied folgt nach einer Bastelanleitung von „Ene-Mene-Bu“ mit dem Poster und dem Geburtstagskalender das zweite Extra des Magazins. Neben weiteren Rätseln beinhaltet das Magazin auch noch eine Geschichte mit „JoNaLu“, die aus Bildern der Serie mit kleinen Textfeldern zum Vorlesen besteht.

Das KiKANiNCHEN Magazin ist ein nettes Magazin für Kinder im Vorschulalter. Es lädt zum Mitmachen ein, indem viele Aktionen im Heft enthalten sind, wie die Suche nach dem Frosch, das Nachzeichnen von Buchstaben und Wellenlinien sowie das Ausmalen eines Drachen. Sehr gut ist auch die Mitmachfrage am Ende der „JoNaLu“ Geschichte, in der die Kinder Fragen zur Geschichte beantworten sollen und damit schauen, ob sie gut genug aufgepasst haben.

Das Extra im ersten Heft ist ein Angelspiel. Dabei ist aber nicht nur eine Angel und einige Figuren, sondern auch noch eine Anleitung um sich einen Kasten für das Spiel zu bauen. An und für sich ist es ein gelungenes Extra und ich habe bei anderen Heften schon schlechtere Gimmicks gesehen. Das nächste Heft erscheint übrigens im April und soll eine Kreidetafel als Extra haben.

Karsten Kloß bewertete mit 10/10 Was denkst du darüber?