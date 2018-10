Monsters and Critics

Die Abenteuer der Reisenden Myre und ihrem Begleiter Varug auf dem Planeten Yria gehen weiter. Nachdem sie in der Schuld von Boozer steht, einem stadtbekannten Säufer und ehemaligen Krieger, willigt sie ein, einen Auftrag für ihn zu erledigen. Boozer gibt ihr eine Schachtel, die sie zum unteren Markt nach Ehraan City bringen soll. Der Weg dorthin ist hart und beschwerlich, vor allem wenn einen das Essen ausgeht und der treue Begleiter nicht mehr mitgehen möchte, weil das Dörrfleisch aus ist.

Irgendwie schaffen die beiden es doch zum ersten Etappenziel und so können sie Ehraan City betreten. Na gut, Myre kann Ehraan City betreten. Da Varug nur als Tier betrachtet wird, muss Myre sie in den Stellen anleinen und zurücklassen. Nun beginnt aber erst der spannende Teil des Abenteuers, da Myre auf einem Markt in den etwas abgelegeneren Teilen der Stadt auf Lutz trifft. Dieser bietet sich sofort als Führer an und will Myre zu den unteren Märkten bringen. Dumm nur, dass Lutz ein Kleptomane ist und dass dies irgendwann auffällt. Schnell werden die die beiden Abenteurer von den Markthändlern zusammengetrieben und sollen gelyncht werden. Myre kann in letzter Sekunde zwar noch Varug rufen, doch die Wachen sind in dieser Beziehung nicht so freundlich, so dass Myre und Lutz in die Katakomben fliehen müssen, während Varug bei den Wachen zurückbleiben muss.

Verständlich, dass Myres Laune dann bei ihrer Reise durch die Katakomben mehr als mies ist. Egal was Lutz auch anstellt, Myres Laune wird nicht besser, vor allem da er ja der Schuldige für die Trennung ist und Varugs Schicksal nun ungewiss bleibt. Schon bald stehen die beiden aber vor einem seltsamen Tempel, aus dem der noch seltsamere Wächter Soyga heraustritt. Soyga beginnt sofort mit einer großen Prophezeiung, die Myres und Lutz Namen beinhalten soll und führt sie in die geheime und alte Bibliothek. Leider ist Myre sehr ungeduldig und möchte nicht nur ihren Auftrag erfüllen, sondern auch ihre Freundin Varug retten, so dass sie von Soyga nur den Weg in die Stadt erfahren möchte. Doch wie es leider mal so ist, weist Soyga ihr aus reiner Verwirrtheit den Weg in den Sumpf…

Lange hat man auf den zweiten Band von Claudya Schmidts großer Fantasyserie „Myre – Die Chroniken von Yria“ nicht warten müssen. Nachdem im ersten Band zuerst einmal die wichtigsten Figuren mit Myre und ihrer treuen Begleiterin Varug sowie Boozer, Myres Auftraggeber (und auch dem Erzähler dieser Geschichte) eingeführt worden sind, geht es nun für die beiden Hauptprotagonisten in klassischer Fantasymanier weiter. Da Myre ihren Auftrag angenommen hat, muss sie diesen nun auch erfüllen, doch wer sich in dem Genre ein wenig auskennt, der weiß, dass dies niemals so einfach ist, wie es scheint.

Verantwrotlich für diesen zweiten nun bei Splitter erschienenen Band zeigen sich erneut wieder Claudyia Schmidt und ihr Partner in Crime Matt W. Davis, die diese Figuren, Die Welt und vor allem die Handlung zusammen erdacht haben. Schmidt ist dabei natürlich die federführende Kraft, während Davis ihr beim Handlungsaufbau und dem Geschichtenerzählen unter die Arme greift. Herausgekommen ist erneut ein grafisch sehr ansprechender zweiter Band, der vor allem durch seine erstaunlichen und detailverliebten Bilder glänzt. Claudya Schmidt schafft es den Leser an einer Doppelseite mehrere Minuten zu fesseln, da immer wieder neue Kleinigkeiten zu entdecken sind, die man auf dem ersten Blick gar nicht so genau sehen kann. Ein sehr gutes Beispiel ist das Ankommen in Ehraan City, wo man zuerst nur einen Weitblick aus der Vogelperspektive bekommt, dann aber immer näher heranfliegt und man die ganzen Wunder betrachten kann. Eine wirklich hervorragende Arbeit an der man sich als wirklich nur erfreuen kann. Dabei kann Schmidt aber nicht nur Landschaften zeichnen, denn jede ihrer einzelnen Figuren sieht anders aus (und haben auch alle eine kleine Hintergrundgeschichte), so dass sie alle eine ganz eigene Dynamik haben.

Persönlich bin ich sehr begeistert von diesem zweiten Band der Reihe. Nachdem ich zu Beginn erst kleine Vorbehalte auf Grund der sehr animiert aussehenden Zeichnungen hatte, bin ich nun völlig in der Welt von Myre gefangen und kann es kaum erwarten, dass es weitergeht. Wie man es aus dem ersten Band schon kennt, bietet auch dieser Band wieder umfangreiches Bonusmaterial, in dem der Entstehungsprozess dieser Serie dokumentiert wird. Diesmal steht vor allem die Entwicklung der Figuren im Vordergrund, was aus meiner Sicht wirklich interessant ist. Wer Fantasy mag und vor allem liebt, der ist bei dieser Serie genau richtig.