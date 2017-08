Nightwing Band 1 Besser als Batman von Tim Seeley, Javier Fernández und Yanick Paquette Comickritik

Seine Zeit als Agent 37 bei Spyral ist vorbei und so zieht Dick Grayson wieder einmal sein Nightwing Kostüm an. Diesmal aber nicht um in Blüdhaven oder an der Seite von Batman für Recht und Ordnung zu sorgen, sondern muss für seine neuen Vorgesetzten, den Rat der Eulen einige Aufgaben erledigen. Da diese ihm aber aus gutem Grund nicht vollständig trauen (er will den Rat von innen überwachen und zerstören) geben sie ihm den zwielichtigen Raptor als neuen Lehrmeister mit an die Seite. Dieser sieht sich selbst als „Besser als Batman“ und versucht dies Dick auch bei jeder Gelegenheit zu zeigen.

Ihre erste Mission ist es einige Menschen von einem Containerschiff zu befreien, die sie dann dem Rat übergeben sollen. Eigentlich eine leichte Aufgabe, doch das Schiff wird von Kobra Agenten bewacht, die dieses auch als Brutstätte für neue Abarten benutzen. Ein harter Kampf zwischen den Helden und den Kreaturen entbrennt. Gemeinsam gelingt es ihnen aber die Menschen zu befreien und die Brutstätten zu vernichten.

Dies ist aber nur der Anfang. Schon kurz darauf müssen sie in das Labyrinth von Knut Ruud, dem bekanntesten Labyrinthbauer der Welt eindringen, um diesen im Herzen des Labyrinths umzubringen. Da Nightwing nichts davon weiß und er Barbara Gordon alias Batgirl ein Date versprochen hat, nimmt er diese mit zu diesem Abenteuer. Natürlich kommt die Sache ans Licht, doch Raptor hat einen ganz anderen Plan und will ebenso wie Nightwing seine Auftraggeber infiltrieren – aber aus einem ganz anderen Grund.

Seit seiner Einführung im Jahre 1940 hat Dick Grayson schon so einige Veränderungen durchmachen müssen. Zuerst war er Robin – der Gehilfe von Batman, dann der Anführer der Teen Titans, der sich nach einiger Zeit von Robin zu Nightwing wandelte. Von Gotham ging es nach Blüdhaven, bis er dann bei Batmans Tod das Kostüm des dunklen Ritters angezogen hat. Danach ging es alles bergab, da beim Megaevent „Forever Evil“ seine Geheimidentität enthüllt wurde und er seinen eigenen Tod vortäuschen musste.

Seitdem Autor Tim Seeley die Geschicke von Dick Grayson lenkt hat er die Figur durch alle Höhen und Tiefen geführt. Zuerst hat er ihn zum Megaagenten ausgebildet, der dabei aber als Spion unter Spionen agiert hat. Nun hat er sein Kostüm wieder an, macht dabei aber immer noch das gleiche. Diesmal hat er nicht eine große Agentengruppe als Gegner, sondern eine lange agierende Geheimorganisation, die ihre Wurzeln in Gotham hat und schon lange einen Blick auf Nightwing geworfen hatte. Erneut arbeitet er in Batmans Auftrag, der dadurch weiterhin die Kontrolle über alles behalten möchte.

Der erste Band der neuen Nightwing Reihe die nun bei Panini erscheint beinhaltet nicht nur die „Rebirth“ Ausgabe, die zeigt wie Dick nach dem unbefriedigenden Ende der „Grayson“ Reihe den Job bei Spyral an den Nagel hängt und sein altes blau-schwarzes Kostüm wieder anzieht. Diese Geschichte wurde von Yanick Paquette umgesetzt, der sein Können schon bei Marvel als auch DC unter Beweis stellen konnte. Die Hauptserie wurde dann von Javier Fernández gezeichnet, der die Figuren dann zum Leben erweckt und mit seinem europäischen Zeichenstil die Serie bereichert.

Der erste „Nightwing“ Band hat mir persönlich sehr gut gefallen und die Handlung ist eine gute Fortsetzung der „Grayson“ Reihe. Tim Seeley zählt wirklich zu den besten Autoren der heutigen Zeit und beweist mit dieser Serie erneut, dass er nicht nur Horror- oder Mysterygeschichten verfassen kann, sondern auch Superheldengeschichten schreiben kann.

Karsten Kloß bewertete mit 9/10 Was denkst du darüber?