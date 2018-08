Monsters and Critics

Als kleinen Vorgeschmack auf ihr am 19.10.2018 erscheinendes Album „Rom“ veröffentlicht die Band „Odeville“ ein Video zu ihrer neuen Single „Bitte Ja. Bitte Gleich“.

Dieser Song hat durch den Refrain nicht nur einen historischen Bezug und prangert nicht nur unsere Konsumgier, sondern auch die aktuellen politischen Entwicklungen in Deutschland an.