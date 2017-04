Sukkubus Band 7 Diamante von Thomas Mosdi, Matteo Simonacci und Luca Sotgiu Comickritik

Im Jahre 1766 taucht eine schwer verstümmelte Leiche auf. Bei dieser handelt es sich um Olympe, die Schwester der jungen Diamante. Olympe hatte sich vor ihrem Tode im Dunstkreis des Marquis de Sade aufgehalten, den man auch als ihren Mörder vermutet. Nach der Beerdigung wird Diamante von einer seltsamen Frau angesprochen. Catherine de Rulhiére gehört zu einem seltsamen Orden, der schon seit vielen Jahren versucht die Herrschaft der Männer über die Frauen aufzubrechen.

Im Gespräch mit der ehrwürdigen Mutter des Ordens findet Diamante heraus, dass ihre Schwester verdeckt für den Orden gearbeitet hat um die Machenschaften eines hochrangigen Mitglieds der Bruderschaft Adams aufzudecken und zu stoppen. Leider konnte sie dies nicht mehr vollenden, da ihr der Mörder zuvor gekommen war. Anstatt Diamante zu fragen, ob sie Olympes Platz einnehmen möchte wird sie von der ehrwürdigen Mutter wieder nach Hause geschickt.

Der Keim des Zweifels ist aber gesät und so beginnt Diamante mit ihren eigenen Nachforschungen. Ihr erster Halt ist dabei das Haus ihres Onkels, der schon seit längeren mit dem Marquis de Sade verkehrt. Ihr Onkel stellt sie diesem dann auch vor. Sofort ist Diamante von der Aura dieses charismatischen Mannes fasziniert, so dass sie schon nach wenigen Minuten langsam beginnt in seiner Welt zu versinken. Ein Einsatz der Polizei kommt ihr dabei zu Hilfe, denn sie muss das Anwesen des Marquis so schnell wie möglich verlassen. Zu ihrem Glück ist Catherine de Rulhiére auch vor Ort und kann sie aus dem Haus lotsen. Leider hat noch jemand dieses mitbekommen, so dass die beiden Frauen von nun an auf der Abschussliste des Mörders stehen.

„Diamante“ ist schon der siebte Band der Comicreihe „Sukkubus“, die vor einigen Jahren mit „Camilla“ ihren Anfang gefunden hat. Seitdem ist Autor Thomas Mosdi der kreative Kopf hinter der Serie, wird aber bei jedem band von einem anderen Team im Bereich der Texte und der Zeichnungen unterstützt. Diesmal stehen ihm Matteo Simonacci bei den Texten und Luca Sotgiu mit den Zeichnungen zur Seite.

Die Geschichte an sich ist recht spannend geschrieben, jedoch ist schon nach kurzer Zeit klar, wer wirklich hinter den Morden steckt, also ist die schockierende Auflösung am Ende des Bandes nicht ganz so dramatisch wie gedacht. Auch die Findung des hochrangigen Mitglieds der Bruderschaft Adams rückt ein wenig in den Hintergrund und wird am Ende mit einem Satz abgehandelt. Interessant ist aber die Wandlung in der Figur der Diamante. Von einer verzogenen Göre verwandelt sie sich im Laufe der Geschichte in eine rücksichtsvolle nette Dame. Was diesen Wandel genau verursacht hat bleibt leider unklar, scheint aber irgendwie mit den Erlebnissen der zurückliegenden Tage zu tun haben – obwohl dies dann meines Erachtens recht schnell geht.

Die zeichnerische Umsetzung liegt in den Händen des Neulings Luca Sotgiu. Diesem gelingt es die Geschichte zum Leben zu erwecken. Leider fehlt ihm an mancher Stelle noch die Erfahrung, so dass die Zeichnungen manchmal doch ein wenig kantig improvisiert aussehen. Leider passiert ihm das auch oft bei den Gesichtern, so dass es sein kann, dass seine Figuren in verschiedenen Einstellungen völlig unterschiedlich aussehen.

Alles in allem ist die nun bei Splitter erschienene „Diamante“ eine gut zu lesende Geschichte, die an einigen Stellen etwas mehr Spannung gebraucht hätte. Dennoch ist die Idee hinter „Sukkubus“ wirklich großartig und lässt auf weitere gute und auch spannende Abenteuer hoffen.

Karsten Kloß bewertete mit 7/10 Was denkst du darüber?