The grinding Wheel von Overkill CD Kritik

Das noch junge Jahr 2017 scheint offenbar ein gutes Jahr für alte Thrash Heroen zu sein. Neben den Essener Urgesteinen Kreator veröffentlichen die New Yorker von Overkill ihr mittlerweile achtzehntes Studioalbum und klingen auf diesem so frisch und unverbraucht, dass man nur staunen kann.

Vom Opener „Mean green killing machine“ an hämmern die Mannen um Bobby „Blitz“ Ellsworth einen Kracher nach dem anderen aus den Lautsprechern. Besonders auffällig ist hierbei der Reichtum an Abwechslung auf diesem Album. Waren die beiden vergangenen Longplayer „The electric Age“ und „White Devil armory“ größtenteils im Up-Tempo Bereich angesiedelt, gibt es auf „The grinding Wheel“ übermäßig viele Midtempo Songs. Und dieses Tempo steht Songs wie „Shine on“ oder „Come heavy“ (hier ist der Name absolut Programm) verdammt gut zu Gesicht. Zwischendurch gibt es immer wieder melodische Breaks die die Songs extrem auflockern und für viele positive Überraschungen sorgen.

Das mit schweren, an Black Sabbath erinnernde, Riffs ausgestattete „Let´s all go to Hades“ bringt dabei ebenso neue Impulse, wie dass leicht an Iron Maiden erinnernde „The long road“.

Doch auch Freunde von gut durchdachter Schnelligkeit kommen auf „The grinding Wheel“ voll auf ihre Kosten. „God damn trouble“, „The Wheel“ und vor allem das geniale „Our finest hour“ treten einem dermaßen in den Allerwertesten, dass man gar nicht anders kann als die Matte in völliger Hingabe kreisen zu lassen. Wer sich dann noch mit dem Gesang von Blitz (zugegeben nicht jedermanns Sache) anfreunden kann, wird an diesem Album seine helle Freude haben. Für mich eine der Überraschungen dieses Jahres.

Produziert haben Overkill mal wieder selbst. Und dies auch ziemlich gut. Der Sound ist druckvoll und bringt die Songs bestens zur Geltung. Den finalen Mix besorgte Andy Sneap, was ein weiterer Qualitätsnachweis für „The grinding Wheel“ ist. Wer Overkill schon immer mochte, kann bei diesem Longplayer bedenkenlos zuschlagen. Alle anderen sollte auf jeden Fall ein Ohr riskieren, hier gibt es Thrash Metal vom feinsten geboten.