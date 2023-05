Apache 207 kündigt Single “Wenn das so bleibt” samt Teaser an

Apache 207 kündigt seine neue Single “Wenn das so bleibt” mitsamt ein, zwei Teaser für den 19. Mai 2023 an. Nach dem Nummer 1 Hit „Komet“, und den darauf folgenden Singles „Breaking your Heart“, „Schimmel in der Villa“ und „ neunzig“ folgt diesen Freitag Apaches neue Single „Wenn das so bleibt“ aus seinem kommenden Album “Gartenstadt”. Gedreht wurde das Video in Griechenland und produziert wurde es von niemand Geringeres als Jumpa.

Apache 207 – Gartenstadt (© Sony BMG)