Hämatom stellen neues Bandmitglied vor, kündigen neues Album “Für dich” an

Die Band Hämatom stellen nach dem Schicksalsschlag ein neues Bandmitglied vor und kündigen ein neues Studioalbum namens “Für dich” an. Dieses ist dem verstorbenen Bassisten “West” gewidmet. Die Gruppe schreibt dazu:

“Wir bleiben keine Band – Wir bleiben eine Familie

Liebe Freaks, wir wollen euch heute eine für uns wegweisende Entscheidung mitteilen. Eine Entscheidung, die uns nach all der schwierigen Zeit Halt und Stabilität verleihen soll und mit der wir wieder nach vorne blicken wollen, ohne auch nur eine Sekunde von dem zu vergessen, was wir in den letzten 20 Jahren gemeinsam erlebt haben. Seit WESTs Tod, bzw. seit für uns klar war, dass wir weiter machen, kreisten unsere Gedanken darum, wie HÄMATOM in Zukunft aussehen kann. Wir haben uns absichtlich und mit Arthurs Hilfe unendlich viel Zeit für Überlegungen genommen. Haben uns nicht drängen, sondern treiben lassen und die unterschiedlichsten Szenarien durchgespielt. Dennoch reifte in uns mit der Zeit eine Idee, die nach und nach immer konkreter wurde, bis wir uns schließlich folgende Fragen stellten: Wie sollen wir jemanden ersetzen, der einfach nicht zu ersetzen ist? Wie sollen wir jemanden ersetzen, der nicht ersetzt werden muss, weil er bis zum Ende dieser Band ein Teil von HÄMATOM bleiben wird? Genau, das geht gar nicht! Also haben wir uns dazu entschieden, die Bass-Position bei HÄMATOM nicht erneut zu besetzen. Diese Trikotnummer wird nie wieder vergeben! Sie erhält einen Ehrenplatz und wir werden sie in unseren Herzen und Gedanken weitertragen… So lange wir existieren.

Und dennoch wollten wir die musikalische Breite beibehalten und auf die Energie, die eine vierköpfige Bandbesetzung auf und neben der Bühne ausstrahlt, nicht verzichten. Und so trafen wir, ehrlicherweise nach gar nicht allzu vielen Versuchen, auf die wunderbare Annika Jaschke. Eine taffe Frau, mit einer sehr interessanten Biografie und tollem Charakter, die für Musik brennt und ganz nebenbei auch noch sehr geil Gitarre zockt. Im Endeffekt hat sie uns schon nach dem ersten Treffen überzeugt und diese Entscheidung in den letzten Wochen mehr als bestätigt, als sie gezeigt hat, dass sie es mit drei solchen Chaoten locker aufnehmen kann 😉

Liebe Freaks, macht bitte eure Arme breit und heißt mit uns ein überaus sympathisches fünftes HÄMATOM Mitglied herzlich Willkommen, die einen Namen tragen wird, der zu uns passt, wie kein Zweiter: ROSE! Fühl dich gedrückt, liebe ROSE. Auf dass du aufblühst in dieser Band und uns neue Kraft verleihst. Auf all die Momente, die wir in den kommenden Jahren gemeinsam erleben werden… Wir haben Bock, sind zu allem bereit und werden in Zukunft zu fünft die Welt unsicher machen!

Nord, Sued, West, Ost und Rose”

Schon vor 2 Wochen hatte die Band ihr neues Album zusammen mit der ersten Single „Ein` auf den Tod – Zwei auf das Leben“ angekündigt. Dazu schreiben sie folgendes:

“”FÜR DICH” – Unser Album für WEST

2024 sollte unser Jahr werden. Ein Jahr, in dem wir unbeschwert unser 20-jähriges Jubiläum feiern und zusammen viele weitere Highlights erleben wollten. Doch all die Vorfreude – all die Pläne wurden im August 2023 vom Schicksal auf`s Bitterste zerstört, als plötzlich und völlig unerwartet WEST verstarb. In der darauffolgenden Zeit der Trauer wurde uns schnell klar, dass wir den Schmerz über seinen Verlust nur gemeinsam bewältigen können. Wir begaben uns ins Studio, schrieben GOTT MUSS EIN ARSCHLOCH SEIN und entwickelten währenddessen die Idee, WEST mit einem ganzen Album zu ehren. Ihn unsterblich zu machen und ihm das größtmögliche Denkmal zu bauen, das uns möglich ist. So entstand „FÜR DICH“, unser 10. Studioalbum, das am 10.01.2025 das Licht der Welt erblicken wird und das wir unserem Freund widmen, mit dem wir seit unserer Jugend durch die Lande zogen und mit dem wir vor genau 20 Jahren, in einer alten Geistervilla in der fränkischen Schweiz, die Band HÄMATOM gründeten.”

Das Album ist hier vorbestellbar: https://haematom.de/fuer-dich/

Nachfolgend gibt es das Cover und das Video zur neuen Single:

© Hämatom – Für dich (Artwork)