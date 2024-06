The Offspring veröffentlichen neue Single “Make It All Right”

The Offspring veröffentlichen ihre neue Single “Make It All Right”. Diese stammt vom kommenden neuen Studioalbum “Supercharged”, welches am 11. Oktober 2024 über Concord Records / Universal Music erscheinen wird.

Die neue Single „Make It All Right“ präsentiert sich in legendärer Offspring-Manier und handelt davon, wie es sich anfühlt, seinen „partner in crime“ an seiner Seite zu haben. Die Person, die dir das Gefühl gibt, dass du alles schaffen kannst und dir die Zuversicht gibt, dass alles klappen wird.

Über den Song und die bevorstehende Veröffentlichung von SUPERCHARGED sagte Frontmann Dexter Holland: „Wir wollten, dass diese Platte von Anfang bis Ende pure Energie ausstrahlt! Deshalb haben wir die Platte auch SUPERCHARGED genannt. Auf dieser Platte sprechen wir über alles, von den Erfolgen bis hin zu den Schwierigkeiten, die wir hatten – und zwar auf eine Art und Weise, die das Leben feiert, das wir gemeinsam teilen und wo wir jetzt sind. Unsere Single „Make It All Right“ ist ein gutes Beispiel dafür, denn sie handelt von den Menschen in unserem Leben, die uns stark machen, wenn es uns schlecht geht – unsere Partner in Crime, die dafür sorgen, dass es uns gut geht. Das Album wurde dieses Mal an drei verschiedenen Orten aufgenommen: Auf Maui, in Vancouver und in unserem Heimstudio in Huntington Beach. Zusammen mit unserem Produzenten Bob Rock ist alles fantastisch geworden. Ich habe das Gefühl, dass wir noch nie so gut geklungen haben! Wir rocken und headbangen schon seit Monaten dazu! Und wir können es kaum erwarten, dass ihr es hört!“

Album vorbestellen

© THE OFFSPRING – Supercharged (Artwork)