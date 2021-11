Lacrimosa: Neues Album “Leidenschaft”erscheint pünktlich zu Weihnachten

Mit Lacrimosa kündigt erneut eine “alt eingesessene” Band ein neues Album an. 1994 wurde “Schakal” veröffentlicht. Über zwei Dekaden, fast drei, später kündigt die Gruppe nun “Leidenschaft” an. Das neue Studioalbum wird am 24. Dezember 2021 via Hall of Sermon erscheinen. Mit der Singleauskopplung “Raubtier” gibt es einen ersten Einblick. Viel Spaß mit dem Song, danach folgt noch die Tracklist des Longplayers (hier vorbestellen).

“Leidenschaft” Tracklist:

Liebe Über Leben Führ Mich Nochmal In Den Sturm Kulturasche The Daughter Of Coldness Raubtier Die Antwort Ist Schweigen Celebrate The Darkness Augenschein Die Liebenden Exodus

