Portrayal Of Guilt haben mit “Sadist” eine weitere Single aus ihrem kommenden Album “Christfucker” veröffentlicht, welches am 5. November 2021 auf Run For Cover Records erscheinen wird. Die neue Single wird von Jenna Rose, der Sängerin der New Yorker Darkwave-Band Anatomy gefeatured.

“Dieses Album soll wie der Soundtrack zu einem Horrorfilm klingen. Wir wollten Angst und Furcht vertonen”, sagt Portrayal Of Guilt Sänger Matt King.

Der Song “Sadist” ist hier zu hören: