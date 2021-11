QualityLand (dunkle Edition) von Marc-Uwe Kling Buchkritik

Im 384-seitigen Roman “QualityLand” von Marc-Uwe Kling werden wir willkommen geheißen. Es ist in einer nicht allzu fernen Zukunft. Alles läuft rund – Arbeit, Freizeit und Beziehungen. Aber es ist eben auch alles getaktet, “dank” kluger Algorithmen. Den Maschinenverschrotter Peter Arbeitsloser beschleicht indes das Gefühl, das mit seinem Leben etwas nicht stimmt.

Marc-Uwe Kling – QualityLand (dunkle Edition) (© Ullstein Buchverlage)

Das System soll perfekt laufen. Doch, warum gibt es dann Drohnen mit Flugangst, Kampfroboter mit einer posttraumatischen Belastungsstörung? Die Menschen werden immer menschlicher, die Menschen immer maschineller. Eine andere Art der Gleichgewichtsstörung. Erschienen ist der satirische Roman schon im März 2019. Eigentlich schon im September 2017. Und bevor sich jemand wundern sollte: es gibt eine helle und eine dunkle Version. Eine für Optimisten, eine für Pessimisten. Die Versionen unterscheiden sich allerdings nur in den Texten zwischen den Kapiteln, die unter anderem fiktive Werbung enthalten. Im Oktober 2020 erschien mit „QualityLand 2.0: Kikis Geheimnis“ eine Fortsetzung.

Neben allerlei technischen Dingen, die kommen könnten gibt es auch Bezüge zur Gegenwart. “Everybody” ist ein soziales Netzwerk und ähnelt Facebook. Da das Motto “Everybody is on everybody” lautet generiert das Netzwerk von jedem Nutzer ein Profil mit den gesammelten Infos aus dem ganzen Netz, postet automatisch und dergleichen. QualityPartner ist eine Singlebörse und steht stellvertretend für alle reellen. “The Shop” ist der weltweit größte Versandhändler, der auch nicht bestellte Pakete verschickt. WIN (What-I-Need) ist eine Suchmaschine hat seine Services aber stark ausgeweitet auf technische Geräte. Qualitycorp hat Ähnlichkeiten im Werdegang von WIN, die technischen Geräte sind allerdings nicht miteinander kompatibel. Erinnert euch das auch an real-existierende Marken? Gut.

Du hast einen Wunsch? Die Drohne mit der Bestellung von TheShop ist schon da. Und zwar an der für dich besten Stelle. Die Beziehung läuft nicht rund, es läuft nicht mehr im Bett? Kein Problem. Swipen ist nicht mehr. Ein Alternative-Partner schon bereit. Oder Partnerin. Kein Zufall, keine eigene Planung oder Initiative mehr nötig. Oder nur im sehr geringen Ausmaß.

Eine Mischung aus Zukunftsvision, Satire, Belletristik, Nähe zur Gegenwart und einigen anderen Punkten. Es ist anders als Marc-Uwe Klings andere Werke aber dennoch ist QualityLand (dunkle Edition) ein lesenswertes, witziges und auch zum gewissen Grad spannendes Buch. Also, eine andere Spannung, die eher Neugierde ist und nicht so eine Spannung, die man aus Krimis kennt. Auf den zweiten Teil bin ich gespannt.

Wertung: 7,5 von 10 Punkte